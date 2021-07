Gyros, churros eller dumplings. I helgen kan du nyte mat fra Norges beste Food Trucks.

Foodtruck-festivalen reiser Norge rundt og er omsider kommet til Oslo. Prosjektleder Elin Georgsson innrømmer at hun har en favoritt-matvogn.

Taco- og gyrosvognen er mest besøkt, røper prosjektleder i Tour De Food Elin Georgsson.

30. juli 2021 17:22 Sist oppdatert nå nettopp

Taco, gyros eller churros? Det er det store spørsmålet da familien Rismyr Østensen besøker St. Hanshaugen fredag ettermiddag.

I helgen arrangeres nemlig Tour de Food, en omreisende Food Truck-festival, på toppen av parken.

Oslos innbyggere kan handle fra 13 food trucks med mat fra ulike verdensdeler.

Nikolai Rismyr ser seg rundt. Pokebowls, amerikansk is og nederlandske oster. Pipebrød, pølser og pommes frites.

Nikolai Rismyr og familien hadde mye å velge mellom på St. Hanshaugen.

– Nei, jeg klarer ikke å bestemme meg, sukker han.

Familien er ute for å feire lillebrorens niårsdag.

– Vi hadde bestemt oss for å reise til St. Hanshaugen og visste ikke om festivalen. Men dette var jo midt i blinken, smiler pappa Jon Ivar Østensen.

Fakta Tour de Food: Tour de Food er en omreisende Food Truck-festival som besøker forskjellige byer i Norge i løpet av sommeren. Festivalen arrangeres av Street Food Norway som ble etablert i 2019, og Tour de Food som ble opprettet i år. Disse food-truckene vil være å finne i St. Hanshaugen i helgen: 1. Gyro City

2. DimSum

3. Dogz'n'Fries

4. La Churreria de Manolo

5. Los Taco

6. US IcePlace

7. Street Food Bangkok

8. Dutch Cheeseman

9. Pipebrød

10. PokeBowl

11. Langos

12. Empanadas

13. Chicken Spot Det er satt opp Åpningstider: Fredag og lørdag kl. 12–20

Søndag kl. 12–18 Vis mer

Den amerikanske isen som selges i matvognen US Iceplace, er ikke «vanlig iskrem». Halvparten av isen er nemlig ren sjokolade.

Lettere å teste nye smaker

Tanken bak festivalen er å la innbyggerne i forskjellige byer smake på mat som kanskje ikke er tilgjengelig ellers, forteller prosjektleder i Tour De Food, Elin Georgsson:

– Streetfood er blitt veldig populært de siste årene. Det er nok lettere å tørre å smake på nye ting når rettene ikke er så store som på restaurant. Du får et veldig variert utvalg mat samlet på ett sted.

Tanken bak festivalen er å la innbyggerne i forskjellige byer smake på mat som kanskje ikke er tilgjengelig ellers, forteller prosjektleder i Tour De Food, Elin Georgsson.

Festivalen har vært på tur siden mai og holder på ut september. Prosjektlederen innrømmer at hun har fått en favorittvogn:

– Det må være DimSum. De har helt fantastiske dumplings, skryter hun.

Martin Lian kommer fra Nederland og fremhever vafler og ost som «hollandske spesialiteter.»

Bedre enn parmesan

Martin Lian tror at hans vogn kommer til å slå an i helgen. Han selger nederlandsk ost i vognen Dutchman.

– Nordmenn elsker ost. Den kremete goudaosten jeg selger, har vært veldig populær i hele sommer, røper han.

Selv anbefaler Lian osten «Old Dutch».

– Mange sverger til pecorini-ost eller parmesan. Denne er hakket bedre. Old Dutch er laget i Bleskensgraaf i Nederland og er modnet på treplater i omtrent ett år, forklarer han entusiastisk.

Det ble gyros på Nikolai Rismyr. Den greske spesialiteten er blant de mest populære tilbudene på festivalen.

Ungarsk flatbrød til jubilanten

Nikolai har omsider bestemt seg: Det blir gyros. Jon Ivar og Camilla går for det samme.

Bursdagsbarnet prøver seg imidlertid på Lángos, et ungarsk flatbrød med skinke og ost på toppen.

Familien Rismyr Østensen er blant de første besøkende på festivalen.

Familien finner et bord på uteserveringen og tar første bit av maten.

Alle fire blir stille og nikker – et tegn på at maten faller i smak.

– Dette ble en fin bursdag, smiler den ferske niåringen.

Flere festivaler på vei

Matfesten på St. Hanshaugen er ikke det eneste større arrangementet som finner sted Oslo i helgen og i tiden fremover.

