NRK: Oslos reservevannforsyning har gått på ny milliardsprekk

Reservevannforsyningen til Oslo blir nå enda dyrere. Det såkalte stamnettprosjektet i Oslo, er nå anslått å koste 9,2 milliarder kroner. Det er 7 milliarder mer enn det som tidligere er kjent, melder NRK.

Byggingen av reservevannforsyningen til Oslo blir langt dyrere enn antatt. Stamnettprosjektet, som skal føre vannet videre fra Sagene, blir fire ganger så dyrt som tidligere antatt.

30. juli 2021 07:01 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyser miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i et notat til bystyret. Prisen på stamnettet, som skal føre vannet videre fra Sagene, blir omtrent 7 milliarder kroner dyrere enn det som tidligere har vært kjent, melder NRK.

Overskridelsen kommer i tillegg til prislappen på 17,7 milliarder kroner for ny reservevannforsyning til Oslo, det såkalte Holsfjorden-prosjektet, som fører reservevannet fram til Sagene. Den delen av prosjektet har også gått på en milliardsmell.

Prisen ble 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått og opposisjonen i Oslo omtalte dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noen gang.

Denne overskridelsen førte til mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg og førte til at byrådet gikk av onsdag 16. juni.

Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal føre vann fra den nye vannkilden Holsfjorden fram til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby. Fra Huseby føres rent vann i tunnel til Sagene. Derfra skal vannet gå i tunnel til Disen og videre til Trosterud, og fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset på Kjelsås til Disen.

Byrpåd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav skriver, ifølge NRK, i notatet til bystyret at ekstern kvalitetssikrers konklisjon er en kostnadsramme på 9,25 milliader. Tidligere anslag lå på 2,279 milliarder kroner.

– Et nytt stamnett vil bli betydelig dyrere enn de gamle tallene skisserte. Det har jeg orientert bystyret om, svarer Sirin Stav i en epost til NRK.

Hun svarer at de tidligere kostnadsvurderingene ble gjort i en tidlig fase i planleggingen. Derfor var usikkerheten rundt prislappen stor. Nå lover Stav at de skal gjøre alt de kan for på holde kostnadene nede fremover

Begge prosjektene er planlagt ferdige i 2028.

Milliardsprekken for prosjektet med ny reservevannforsning til Oslo er bare en av flere store budsjettsprekker i Oslo.