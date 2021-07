Ny riking gir pengestøtte til Senterpartiet i Oslo. Jan Bøhler er trekkplasteret.

Jan Petter Sissener gjør som Christian Ringnes: Gir pengegave til Senterpartiet i Oslo.

Enda en mangemillionær gir penger til Senterpartiets valgkamp i Oslo. Og enda en gang er årsaken Jan Bøhlers overgang til partiet.

27. juli 2021 20:17 Sist oppdatert nå nettopp

Selv om det stort sett har stått Høyre på stemmeseddelen, er det et annet parti forvalter og investor Jan Petter Sissener nå kaster sedler etter.

I årets valgkamp har Sissener støttet Oslo Senterparti med 100.000 kroner, via foretaket Cousi Invest. Pengestøtten er utløst av Jan Bøhler, Senterpartiets førstekandidat i Oslo, og hans initiativ «Trygg by med Jan».

– Oslo har sklidd ut i alle retninger, dessverre. Derfor må vi ha Jan Bøhler inn på tinget, sier Sissener.

Med det blir han andre riking som på kort tid gir støtte til Senterpartiet på grunn av Bøhlers overgang.

Jan Bøhler meldte overgang til Senterpartiet i fjor. Nå får han støtte fra menn med tykke lommebøker.

«Litt taktikkeri inn i bildet»

Den mangeårige Høyre-velgeren sier til Nationen at han mener Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er en vel så god statsministerkandidat som Erna Solberg (H).

– Jeg har aldri vært sånn i tvil over hva jeg skal stemme i innspurten av en valgkamp, sier Sissener til avisen.

Investoren avviser ikke at stemmen hans vil gå til Vedum i stortingsvalget denne høsten.

– Det å sette norske interesser først, det tror jeg er en nødvendighet. Jeg liker satsingen Sp har på distriktene. Jeg tror fremtiden ligger der, og ikke i byene, sier han.

Sissener uttalte til Nettavisen i juni at et regjeringsskifte er den største trusselen mot aksjemarkedet i Norge. Likevel er han altså åpen for å stemme på Senterpartiet.

– Det er absolutt et alternativ. Så er det litt taktikkeri inn i bildet. Dersom jeg innser at høyresiden og den sittende regjeringen har tapt, kan jeg komme til å stemme på Vedum for å få et sterkt Senterparti, uavhengig av regjeringskonstellasjon, sier han.

Milliardær Christian Ringnes ga støtte til Senterpartiet i Oslo i juni.

Slår følge med Ringnes

Nyheten om pengegaven fra Sissener kommer en snau måned etter at tidligere Høyre- og Venstre-støttespiller Christian Ringnes ga 200.000 kroner til Jan Bøhlers valgkamp i Oslo.

Til Aftenposten sa den kjente eiendomsinvestoren og milliardæren at han var «drevet inn i det av de beste krefter».

– Nemlig min kjære, sa han til Aftenposten, og siktet med det til forloveden Lotte Birgitta Inger (44).

Men det var ikke bare kjærligheten som fikk Ringnes til å åpne lommeboken for Senterpartiet.

Det ga inntrykk på Ringnes da den daværende Ap-profilen Jan Bøhler sa ja til å toppe Sps stortingsliste i Oslo i fjor høst.

– Det at de ikke fant plass til ham i Ap, og at han gikk til Sp, det merket jeg meg. Det var nok ikke en overilt handling. Jeg må si at det var den utløsende faktoren for min del, sa Ringnes i juni.

Investoren understreket da at støtten ikke betyr at han ønsker valgnederlag for Solberg-regjeringen.