Kvinne skutt og drept på åpen gate i Oslo: – Ingen indikasjoner på at dette er tilfeldig

En kvinne er bekreftet død etter en skyteepisode på Frogner i Oslo. En mann som mistenkes å ha tilknytning til drapet, er pågrepet.

Foto: Jan T. Espedal

28. apr. 2021 08:54 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Politiet har pågrepet en mann i forbindelse med en skyteepisode i Oslo sentrum onsdag morgen.

– En kvinne er bekreftet død av helsepersonell, opplyser politiets innsatsleder på stedet.

Politiet fikk melding om skytingen klokken 08.27. Rundt tre minutter senere ble en mann pågrepet langs E18 i retning ut av Oslo sentrum.

Tre minutter etter hendelsen ble mannen pågrepet langs E18. Foto: Jan T. Espedal

Skutt og drept på åpen gate

Operasjonsleder Gjermund Stokkli opplyser til Aftenposten at det er en kvinne som er drept. Skyteepisoden skjedde i Tostrupsgate på Frogner.

– Hun ble skutt på åpen gate, sier operasjonslederen fra Oslo politidistrikt.

Ikke alle pårørende er blitt varslet, opplyser Stokkli.

– Vi jobber med å varsle alle de pårørende.

Det er store mengder politiansatte i og rundt stedet hvor kvinnen ble skutt og drept. Hele gaten er blitt stengt av.

Har funnet skytevåpen

Tre minutter etter at politiet fikk melding om hendelsen ble en mann pågrepet i en bil på E18 i retning Asker og Bærum. Operasjonslederen fra Oslo-politiet ønsker ikke å utdype hvordan de så raskt fikk vite om den antatte gjerningsmannen.

– Pågripelsen gikk uten dramatikk. Han ble pågrepet kort tid etter hendelsen. Vi har kontroll på et skytevåpen, opplyser Stokkli, og legger til at det er snakk om et håndvåpen.

Her står bilen den antatte gjerningsmannen ble stoppet i. Mannen ble pågrepet kort tid etter hendelsen på Frogner. Foto: Stein Bjørge

– Er det noen relasjon mellom offeret og den antatte gjerningspersonen?

– Det er ingen indikasjoner på at dette er tilfeldig, så vi har grunn til å tro at det er en kobling. Vi jobber på spreng med å finne ut om det er en kobling mellom offeret og personen som er pågrepet, svarer operasjonsleder.

Han opplyser at den drepte kvinnen har registrert adresse i området.

Politiet gjennomfører også undersøkelser på en adresse på Jar i Bærum i forbindelse med drapet, opplyser politiet.

Politiet rykket kort tid ut til en adresse på Jar i Bærum i forbindelse med drapet på Frogner. Foto: Stein Bjørge

Nabo: – Hørte flere skudd

En person som bor i Torstrups gate på Frogner forteller til Aftenposten at han våknet av ett skudd. Deretter hørte han flere skudd, tre eller fire.

– Jeg trodde først at det var bråk i forbindelse med søppelhåndtering. Man forventer ikke å høre skudd i dette området. Det var kraftige smell, forteller mannen til Aftenposten.

Han sier at det må være snakk om et grovkalibret våpen.

En beboer forteller at hun hørte fire eller fem skudd.

– Jeg var aldri i tvil om at det var skudd, sier hun.