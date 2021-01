Rektorer: Tillitskrise i Oslo-skolen. Lærere: Det går rett vei.

Rektorer tegner bilde av en tillitskrise i Oslo-skolen. Lærerorganisasjonene slutter opp om retningen på omorganiseringen og direktør Marte Gerhardsen.

Høringen ble gjennomført pr. video på grunn av koronarestriksjonene i Oslo. Etatsdirektør Marte Gerhardsen deltok hjemmefra. Foto: Dan P. Neegaard

Torsdag var det høring i bystyret om omorganiseringen av Utdanningsetaten i Oslo. Marte Gerhardsen tok i 2019 over som direktør. Under henne har etaten vært gjennom sin største omstilling på to tiår.