Over 65.000 i Oslo har registrert seg for koronavaksinering

Oslo kommune har åpnet opp for at alle som vil ta koronavaksinen, kan registrere seg på nett. Over 65.000 Oslo-folk har hittil fylt ut skjemaet.

Man står ikke i fare for å miste plassen sin eller gå glipp av en vaksine om man ikke registrerer seg for koronavaksinen. Registreringen gjør derimot at vaksineringen blir mer effektiv. Foto: Terje Pedersen / NTB

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

NTB

30. mars 2021 21:37 Sist oppdatert 12 minutter siden

Tirsdag åpnet Oslo kommune for at alle som vil kan registrere seg for ønske om vaksine. Titusener av Oslo-folk har blant annet svart på om de kan være tilgjengelig på 30 minutters varsel dersom andre ikke dukker opp til timen sin.

– Det betyr ikke at man får snike i køen. En 30-åring får ikke vaksinen som en 65-åring skulle hatt. Vi ringer neste på listen i samme gruppe, sier kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup i Helseetaten.

I løpet av dagen har antallet registreringer eksplodert. På morgenen hadde 3400 registrert seg. Senere på dagen var tallet 25.000 og ved 16:30-tiden hadde 37.000 registrert seg.

– Litt over klokken 20.30 i kveld var tallet 65.000 mennesker, så dette er det stor interesse for og alle er villige til å bidra. Jeg tror alle gleder seg til at vaksinen skal komme nå, sa helsebyråd Robert Steen til TV 2 tirsdag kveld.

Fra før har alle Oslo-folk over 75 fått tilbud om å registrere seg på denne måten. Ettersom den digitale løsningen allerede var klar, så man ikke lenger noen grunn til å vente med å la resten registrere seg, forteller Sverdrup. Enkelte steder vaksineres nå personer under 65 år. FHI sa tirsdag at alle over 18 får første dose innen midten av juli.

Oslo kommune opplyser at registreringen bidrar til å sikre at man har riktige opplysninger om de som ønsker å bli vaksinert, og at innkallingen blir mer effektiv.

Om man ikke får fylt ut skjemaet, så står man ikke i fare for å miste plassen sin eller gå glipp av en vaksine.