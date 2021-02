Sto i kuldegrader utenfor Fattighuset. Fikk mat som var gått ut på dato.

Fisk med siste forbruksdag 11. januar og steinhardt brød: Atle måtte kaste mesteparten av maten han fikk fra Fattighuset denne uken.

Mange må til Fattighuset for å hente mat, men ikke alle er fornøyd med maten de får. Her fra april da frivillige jobbet for å sortere mat som har kommet inn. Foto: Marte Christensen

– Jeg hadde litt dårlig råd denne måneden, og det var tomt i kjøleskapet. Derfor tok jeg turen til Fattighuset. Dessverre måtte jeg hive nesten 90 prosent av maten jeg fikk, sier Atle, som ikke ønsker sitt etternavn i avisen.

Onsdag denne uken tok han T-banen til Grønland for å hente mat på Fattighuset.

– Jeg var der litt etter klokken 09. Da fikk jeg en kølapp og beskjed om å komme tilbake klokken 11. Det var veldig kaldt å vente utenfor, så jeg dro hjem etter hvert og kom tilbake senere. Da fikk jeg en pose med mat, sier 56-åringen.

Siste forbruksdag: 11.01.21

I posen han fikk utdelt, lå det mye variert. Han fikk blant annet en pakke med fisk som var tydelig merket med «siste forbruksdag» 11.01.21. Det var da drøyt fem uker siden. Tine kulturmelk hadde stempel med best før dato 1. februar. Også pinnekjøttet og kesam hadde gått ut på dato. Ifølge Atle var brødet han fikk, steinhardt.

Dette fiskeproduktet hadde siste forbruksdag fem uker før Fattighuset delte det ut onsdag 17. februar. Foto: Privat

– Melken hadde klumpet seg. Brødet kunne jeg ikke spise. Jeg var der også i fjor sommer, men da var det ikke så gærent. Jeg mener Fattighuset burde ha kastet dette istedenfor å gi det til oss, sier 56-åringen, som er delvis trygdet.

Han presiserer at han ikke er nøye med datostempling og fint kan spise mat som er noen dager gammel.

– Men når det går uker over datoen, ser jeg den som uspiselig, sier han.

Fant mat i søppelkasser

– Jeg vil si at Fattighuset gjør en god jobb. Samtidig kan de ikke gi de fattige hva som helst. Datoen for flere varer var gått ut i januar. Det er en hån mot de fattige å gi oss så gammel mat i rike Oslo. På dager de ikke har mat som er spiselig, bør de stenge sine dører, mener 56-åringen.

Atle fikk blant annet kulturmelk med «best før»-dato 01.02.2021. Foto: Privat

Han kan fortelle at det var flere som var misfornøyd med maten den dagen.

– På vei til T-banestasjonen på Grønland så jeg flere poser fra Fattighuset som lå i søppelkasser og rundt omkring.

Atle sendte også en henvendelse om dette til Fattighuset. De beklager i sitt svar hans opplevelse.

Fattighuset: Kan ha skjedd en glipp

Fattighuset sier til Aftenposten at de har løpende kontroll med matvarer som kommer inn.

– Alt blir sortert, og store mengder blir kastet med én gang. Her ser det ut som det har skjedd en glipp. Det er høyst beklagelig og fører til at vi innskjerper våre rutiner ytterligere, sier Sverre Rusten, styreleder i Fattighuset.

Han presiserer at det er forskjell på «best før» og «siste forbruksdag». Mange varer kan spises en tid etter «best før»-datoen som står på pakningen. For ferskvarer er det maks en uke. For tørrvarer og hermetikk er den adskillig lenger.

– Merk også at varer kan fryses ned før «siste forbruksdag». Den aktuelle dagen delte vi for eksempel ut pinnekjøtt som var nedfryst i god tid før datoen gikk ut, forklarer Rusten.

Deler ut mat to dager i uken

Fattighuset deler ut mat to dager i uken. Ifølge Rusten er det et stort behov der ute.

– Det er dessverre mange mennesker med dårlig råd som trenger dette. Det er snakk om enslige, pensjonister, arbeidsledige, barnefamilier og andre. Vi ber om at de som måtte ha mulighet til det, butikker, leverandører og andre, gir varer til oss istedenfor å kaste dem. Vi trenger matvarer med god dato som er trygt å spise.

Atle kastet nesten 90 prosent av maten han fikk fra Fattighuset onsdag denne uken. Foto: Privat

– Det lå mye kastet mat rundt Grønland T-banestasjon den dagen. Ble det delt ut mye gammel mat?

– Dette er et problem vi sliter med, som ikke nødvendigvis skyldes kvaliteten på produktene. Nå i disse koronatider deler vi ut mat i ferdigpakkede poser. Det er mulig at ikke alt er like kurant for alle. Dessverre er det noen få som kaster mat der det faller seg istedenfor i søppelkasser. De fleste gir det de ikke vil ha, til bekjente.

Kan bli syk av å spise mat etter «siste forbruksdag»

Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett, mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn, sier:

– Det er lov å selge mat som er gått ut på dato, men det gjelder kun mat som er merket med «best før»-dato. Det gjelder ikke mat som er merket med «siste forbruksdag».

«Siste forbruksdag» brukes på lett bedervelige matvarer som for eksempel kylling, fersk fisk og fersk kjøttdeig. Etter siste forbruksdag kan mikroorganismer i maten gjøre deg syk dersom du spiser produktet.

Schrøder presiserer at det er få matvarer som i dag er merket med «siste forbruksdag».

– Hvordan skal man forholde seg til meieriprodukter som har gått ut på dato?

– Meierivarer holder ofte mange dager, til og med uker over utløpsdatoen, forutsatt at de er oppbevart riktig (2–4 grader). Sur melk kan fint benyttes til baking og i vaffelrøre, sier Schrøder.