Etterlyser tre personer etter ran av postkontor

Politiet går ut med bilder av gjerningspersonene etter ranet av Etterstad postkontor i Oslo lørdag morgen.

Politiet går ut med bildet av det de mener er de tre gjerningspersonene etter ranet på Helsfyr lørdag morgen Foto: Politiet

22. mai 2021 21:16 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet går også ut med bildet av en bil, som de mener gjerningspersonene brukte etter å ha ranet postkontoret ved Helsfyr i Oslo lørdag morgen.

– Vi håper på hjelp fra publikum, og håper noen vil kjenne dem igjen ut ifra disse bildene, sier Kenneth Wilberg, leder for seksjon for etterforskning av organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Mistenker falske skilter

Politiet mistenker at ranerne brukte falske skilter på bilen de brukte til og fra postkontoret.

– Vi antar at bilen har falske skilter. Vi har også registrert at det ble stjålet bilskilt like ved åstedet, sier Wilberg.

Politiet mistenker at skiltene ble stjålet fra en bil ved Agmund Bolts vei. De ber derfor personer som har vært i området rundt Agmund Bolts vei mellom klokken 19.15 fredag og 09.38 lørdag om å ta kontakt med politiet.

Til tross for at politiet har samlet inn store mengder materiale fra videoovervåking, så ber politiet publikum om hjelp.

– Vi håper på mange tips, og vi håper og tror at noen der ute vet hvem disse er, sier Wilberg.

– Vi håper på mange tips, og vi håper og tror at noen der ute vet hvem disse er, sier seksjonsleder Kenneth Wilberg. Foto: Politiet

De som ble utsatt for ranet, har beskrevet at ransmennene hadde på seg vinterjakker. De hadde store hetter oppe som kamuflering.

Ifølge signalementet kan ransmennene ha vært østeuropeiske.

Det er kort avstand fra der politiet mener ranerne stjal bilskilt til postkontoret på Helsfyr. Foto: Politiet

Ble truet med skytevåpen og lagt i håndjern

Da de ansatte ved postkontoret kom til jobb lørdag morgen, ble de møtt av tre personer. De ansatte ble så truet til å låse opp og truet inn i lokalet med et håndvåpen.

– De beskriver det som en pistol, sa operasjonsleder Vidar Pedersen til Aftenposten.

De ansatte ble så satt i håndjern, og de ble truet til å gi fra seg penger. Politiet har ikke ønsket å gå ut med hvor stort pengebeløp ransmennene fikk med seg.