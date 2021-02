Oslo-folk frykter ny nedstengning. Her er listen over aktuelle tiltak.

Søstrene Eva Brekke og Kjersti Nyrud frykter at det nok en gang blir vanskelig å se venner og kjente. Men de har forståelse for at det er nødvendig med nye tiltak i Oslo.

Søstrene Eva Brekke og Kjersti Nyrud (t.h.) har stor forståelse for at det kommer nye innstramminger. Foto: Siri Øverland Eriksen

27. feb. 2021 17:06 Sist oppdatert 16 minutter siden

– Jeg har planlagt å møte to venninner hjemme hos meg på torsdag. Nå må vi vente og se hva de sier, sier Eva Brekke.

Hun karakteriserer hele situasjonen som «blodfattig».

Hun og søsteren Kjersti Nyrud er født og oppvokst i Oslo. De føler seg heldige som får møtes og lufte seg sammen med hundene Fie og Vesla. Men de synes usikkerheten rundt koronatiltakene begynner å bli slitsom.

Nå venter de på hvilke nye tiltak byrådet i Oslo presenterer søndag kveld. Søstrene har forståelse for at dette er nødvendig, og understreker at de tross alt har det bra.

Ifølge FHI utgjør det muterte viruset nå trolig 50–70 prosent av smitten i Oslo og i overkant av 50 prosent i Viken. Den alvorlige situasjonen førte til at statsforvalteren i Oslo og Viken lørdag ettermiddag innkalte flere kommuner i Oslo-området til møte.

Jessica Perez og Arturo Viveros håper ikke sønnens barnehage rammes av nye innstramminger. Foto: Siri Øverland Eriksen

Håper barnehagen ikke rammes

Foreldreparet Jessica Perez og Arturo Viveros kommer fra Mexico, og har bodd i Oslo i fem år. De håper ikke de nye tiltakene rammer barnehagen til sønnen Elias på 15 måneder.

– Det er ikke så bra for ham. Vi frykter at vi ikke kan møte venner eller være sammen med kohorten fra barnehagen, sier Viveros.

Vi nærmer oss påske, og han er bekymret for at strengere tiltak kan vare frem til ferien.

– Jeg elsker å trene, men jeg kan ikke gjøre så mye nå. Jeg får ikke spilt tennis, fotball eller gått på treningsstudio. Vi får ikke gjort noe med det, men det er litt trist, sier han.

Siden koronautbruddet har søstrene Eva Brekke og Kjersti Nyrud vært mest bekymret for sin 91 år gamle far, som bor hjemme.

– Det har vært stressende, men nå har han fått to vaksiner. Det er veldig fint, sier de. Nyrud sier hun er glad for at hun ikke visste hvor lang tid dette skulle ta da utbruddet kom for et år siden.

– Da tror jeg at jeg hadde gått helt ned, sier hun. Søsteren legger leende til at hun håper å slippe portforbud.

Her er tiltak som kan bli vurdert:

Portforbud er ett av få tiltak som ikke ligger i verktøykassen til byrådet i Oslo. Regjeringen har lagt forslaget i skuffen. Men byrådet har en lang rekke andre tiltak de kan innføre.

Her er noen av dem:

Rødt nivå på videregående skoler: Folkehelseinstituttet har anbefalt rødt nivå på de videregående skolene i Oslo. Det bekreftet Camilla Stoltenberg til NTB lørdag. Og NRK meldte at flere rektorer har fått beskjed om å få dette plass innen onsdag 3. mars. Det betyr at pusterommet med gult nivå ble kort. De videregående skolene i Oslo var på rødt nivå mellom 10. november og 15. februar.

Rødt nivå i barnehage og grunnskole: Byrådet har også en mulighet for å innføre rødt nivå i grunnskolen og i barnehager. Her har det vært gult nivå siden 3. februar.

Stenge skoler og barnehager: Blir situasjonen svært alvorlig, er det mulig å gjøre som i mars i fjor: å stenge alle skoler og barnehager.

Stenge flere butikker: I dag er kjøpesentre stengt i Oslo, mens enkeltstående butikker er åpne. Byrådet kan velge å stenge butikker som selger alt fra klær og sko til møbler og andre varer som ikke defineres som livsviktige.

Stenge serveringssteder: Det er skjenkeforbud i Oslo. Det er ikke til hinder for at spisesteder kan holde åpent så lenge de ikke serverer alkohol. Her er det mulig å stramme inn og stenge dem.

Færre deltagere på sammenkomster utenfor hjemmet: Det er allerede forbud i Oslo mot private samlinger innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Men det er lov å samle inntil 10 på åpne serveringssteder. Dersom man velger å holde serveringssteder åpne, er det en mulighet å stramme inn antallet på slike treff.

Anbefale færre gjester i hjemmet: I private hjem og ute kan man i Oslo samle maks 10 personer, inkludert dem som tilhører husstanden. Det er forbud mot å samle flere. Her kan det komme en anbefaling om ikke å ha gjester eller å samle færre enn ti. Et forbud mot å ha gjester i det hele tatt, vil bli oppfattet som svært inngripende og er trolig lite aktuelt.

Stenge frisørsalonger: Mange husker justisminister Monica Mæland og andres ettervekst i fjor vår. Da var alle landets frisørsalonger stengt. Oslo kan velge å stenge dem igjen – det samme kan gjelde hudpleiesalonger og lignende.

Økt bruk av munnbind: I dag må man bruke munnbind når man ikke kan holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer på buss, trikk, tog, i taxi, i butikker, på serveringssteder og i tros- og livssynshus. Helsedirektøren varslet før helgen at det kunne komme en anbefaling om munnbind for de eldste i skolen. Kommunen kan velge å gjøre dette. Men et påbud uten at skolene selv deler ut gratis munnbind kan bli problematisk. Det kan kollidere med gratisprinsippet i videregående skole. Og kommunen sitter neppe med nok munnbind nå til å innføre et slikt påbud fra mandag.

Innstramming på innendørs arrangement: Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Unntak gjøres for begravelser og bisettelser med inntil 50 deltagere. Det er tillatt med vielser, dåp og lignende ritualer uten tilskuere, samt kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer uten publikum. Her er det mulig å stramme inn ytterligere.

Arrangementer utendørs. I dag kan de ha inntil 10 deltagere. Også her er det mulig å stramme inn.

Mange var ute i finværet i Oslo lørdag. Foto: Siri Øverland Eriksen

Det er svært strenge regler for innendørs trening på idrettsanlegg, i svømmehaller, organisert utendørs trening for voksne. Likevel er det selvsagt mulig å stramme inn ytterligere. Det samme gjelder besøk på for eksempel Deichman og i fritidsklubber.