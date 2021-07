Nå skal Ruter fylle vanlig diesel på tankene igjen. De gjør det for å spare penger.

Avgiftsbombe på biodrivstoff kan koste Ruter opp til 750 millioner kroner, ifølge et internt notat. Derfor går kollektivselskapet tilbake til ordinær diesel.

Busstrafikken fra nabokommunene og inn til bussterminalen i Oslo sentrum er svært stor. Nå skal mange busser som krysser fylkesgrensen, tilbake på ordinær diesel. Foto: Jan Tomas Espedal

Ruter har bestemt at flere bussruter må bytte fra fornybar biodiesel til ordinær diesel. Det gjør de for å spare penger. Store penger, ifølge et internt notat Aftenposten har fått innsyn i.

Ruter kan unngå en ekstraregning på opp mot 750 millioner kroner gjennom det enkle grepet.

Problemet? Det er stikk i strid med Oslo-byråets klimaambisjoner.