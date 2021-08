Lysløypa starter her, i enden av Lillevannsveien, bare noen hundre meter fra Lillevann T-banestasjon. Ole Andreas Engstrøm, styreleder i Eilif Rasmussens Miljøstiftelse, har sørget for penger til prosjektet via stiftelsen. Her med bymiljøetatens naturviter Axel Pettersen.