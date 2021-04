Oslo: Klart mest smitte blant de unge

Etter ett år med pandemi ligger Stovner fortsatt på smittetoppen.

5. apr. 2021 12:46 Sist oppdatert 21 minutter siden

Silje Thorkildsen (f.v.), Salam Abulrazak og Beheshte Yousufzai under massetesting på Stovner videregående skole i midten av mars. Da startet massetesting av elever og lærere med spyttprøver. Formålet var å avdekke skjult smitte og bidra til at skolene kunne holdes åpne. Foto: Berit Roald/NTB

Oslo er pandemiens episenter. Så hvordan sto det egentlig i hovedstaden midt i den tunge tredjebølgen? 30. mars slapp Helseetaten i Oslo kommune sin siste statusrapport for koronaistuasjonen. Her kan man studere smittesituasjonen i hovedstaden før påske i detalj.

Da etaten så et år tilbake i tid, viste det seg at det har vært klart mest smitte blant unge voksne.

Det er blant de mellom 20 og 29 år det har vært flest registrerte smittetilfeller. Hele 23 prosent av alle tilfellene i hovedstaden det siste året er i denne aldersgruppen.

På andreplass kommer folk i 30-årene med 19 prosent av tilfellene. På tredje havner de i 40-årene med 15 prosent. Hakk i hæl følger barn og tenåringer mellom 10 og 19 år med 14 prosent av smittetilfellene.

Her er det mest smitte

Det er fremdeles flest smittede i Oslo øst. I løpet av pandemien er det registrert høyest andel smittede på Stovner nord i Groruddalen. Her er 8,2 prosent av befolkningen smittet. Deretter følger bydelene Grorud, Alna og Søndre Nordstrand.

Færrest smittede finner man i Nordre Aker med 2,2 prosent av befolkningen.

Fakta Smittesituasjonen i Oslo Hittil i pandemien er det registrert 27.918 smittetilfeller i hovedstaden. Det tilsvarer 4 prosent av befolkningen.

I uke 12 - uken før påske - testet 48.533 Oslo-borgere seg i kommunal regi.

Den uken ble det registrert 2 086 smittetilfeller i Oslo. Det var 379 færre enn uken før.

Uke 11 var til gjengjeld den uken med flest registrerte smittetilfeller så langt i pandemien. Vis mer

De fleste ble smittet hjemme

I uke 12, uken før påske, ble de aller fleste smittet hjemme. Mange vet ikke hvor de ble smittet. 187 personer fikk covid på jobben, 159 under samlinger i privater hjem, går det frem av Helseetatens rapport.

16 prosent av smittede barn og unge under 20 år ble smittet i barnehagen eller på skolen.

I uken før påske ble de aller fleste - hele 95 prosent - smittet i Oslo.

2 prosent ble smittet i Norge (utenfor Oslo), mens bare 1 prosent ble smittet i utlandet. Det kan endre seg etter påske, når de som har valgt å reise ut av landet, for eksempel for å besøke familie, kommer hjem igjen.

16. mars ble den første av 1600 ekstra doser til bydel Grorud satt. Den fikk 85 år gamle Arne Tuverud av Monica Paulsen Ullerud. Foto: Olav Olsen

Har testet folk hele påsken

I midten av mars fikk Oslo 13.100 ekstra vaksinedoser. Stovner og Grorud er blant bydelene som etter høyt smittetrykk over lang tid fikk tildelt flere vaksiner. Mens Stovner gikk over til hjemmevaksinering i helligdagene, har vaksinasjonssenteret på Grorud vært åpent. Nå ligger bydelen på vaksinetoppen i Oslo. Her har 18 prosent av den voksne befolkningen fått minst én dose, ifølge VG. Snittet for Oslo er 11 prosent.

– Vi hadde stengt påskeaften, men ellers har vi vaksinert folk gjennom hele påsken, forteller Christopher Sarnowski Solvik til Aftenposten.

Christopher Sarnowski Solvik leder vaksinesenteret på Grorud. Foto: Olav Olsen

Han leder vaksinesenteret i det gamle samfunnshuset på Grorud. Der har folk mellom 64 og 75 år fått et stikk i armen de siste dagene.

– Vi har satt alle de dosene vi har fått og holder på fremdeles, forteller Solvik.

– Er det noen som har takket nei fordi de var på påskeferie?

– Vi opplever at folk takker ja og kommer. Også på kort varsel. Vi har hatt åpne telefonlinjer og god informasjon på bydelens nettsider, så folk har kunnet ringe opp igjen når de er blitt oppringt for time.

Vil ikke juble ennå

1. påskedag kom endelig det som kan se ut som lovende nyheter for Oslo-folk: 192 personer hadde testet positivt for coronaviruset det siste døgnet. Det er 39 tilfeller færre enn gjennomsnittet de siste syv dagene og bekrefter en synkende smittetrend for Oslo, melder VG.

Likevel sier byrårdslederen til avisen at vi ikke kan la oss lure av at antall smittede er lavt.

– Det vet vi ikke helt ennå. Forventningen var en nedgang, slik som vi så i romjulen. Helligdagene vil gi lavere smittetall og kan gi et falsk bilde av situasjonen, sier Raymond Johansen.

Han vil ikke risikere å åpne opp igjen for fort, bare for å måtte stenge igjen en gang til.