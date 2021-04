Mann tatt etter grisekjøring nord for Oslo. Manglet førerkort og hadde promille.

Bilføreren fra Litauen blir anmeldt for å ha kjørt for fort, for nærme bilen foran, ulovlig feltskifte, kjøring uten førerkort og kjøring i påvirket tilstand.

Politiet la merke til en varebil i høy fart på E6 nord for Oslo. Her et arkivfoto fra strekningen. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM

3. apr. 2021 19:05 Sist oppdatert nå nettopp

Denne historien begynner på påskeaften ved 13.00-tiden. En sivil patruljebil fra Oslo-politiets Trafikkorps kjører på E6 nord for Oslo.

De legger merke til en varebil med to personer som kjører altfor fort i nordgående retning. Bilen vingler i veibanen og legger seg svært nær bilene foran for å presse seg frem. Hastigheten blir målt til 140 kilometer i timen. Lovlig tillatt hastighet er 80 kilometer i timen.

– Det var så vidt at det gikk bra

Ved grenseområdet mellom Oslo og Lørenskog deler veien seg. E6 fortsetter rett nordover, mens riksvei 159 i retning Lillestrøm, som også er en motorvei, tar av mot høyre. Varebilen ligger i feltet lengst til venstre, men skjærer i siste øyeblikk over til høyre, for å ta avkjøringen til riksvei 159.

– Det var så vidt at det gikk bra, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli i Trafikkorpset.

Mistenker kjøring i påvirket tilstand

Politiet skjønner at de må aksjonere og stanser bilen. Da viser det seg at føreren, en mann fra Litauen, ikke kan fremvise noe førerkort. Han blåser dessuten rødt på en alkotest, med mistanke om en promille på 0,8. Høyeste lovlige grense er 0,2.

– Alt var galt, sier Grønli. Han mener dette er en type hendelse som viser hvor viktig det er at politiet patruljerer på veiene også i påsken.

Føreren vil bli anmeldt for følgende:

For å ha kjørt for fort

For å ha ligget for nærme bilene foran

Ulovlig feltskifte

Kjøring uten førerkort

Mistanke om kjøring i påvirket tilstand

Politiet filmet hendelsen

Politiet har sikret seg en videoopptak av kjøringen. De har dessuten tatt blodprøve av føreren for eventuelt å få bekreftet at han kjørte med for mye alkohol i blodet.

Politiet vil også etterforske om mannen har lovlig opphold i Norge. På grunn av koronapandemien er det som hovedregel bare utlendinger som er bosatt i Norge som får komme inn i landet.

– Det var en håndverker-bil, så han har vel et eller annet arbeidsforhold. Det vil bli avklart og tatt hensyn til, sier Grønli.