The New York Times anbefaler Vigelandmuseets Instagramkonto

På storavisen The New York Times' sin ferske liste, over fem anbefalte Instagram-kontorer, dukker Vigeland-museet i Oslo opp.

At Vigelandmuseets Instragram-konto anbefales av New York Times', har museet fått merke på antall følgere som har meldt seg. Foto: Vigeland-museet

NTB

39 minutter siden

I begrunnelsen for anbefalingen heter det at kontoen behandles som en forlengelse av institusjonens formidlingsprogram – og ikke som en promoteringskanal som higer etter «likes».

– Vi har over tid jobbet systematisk med vår Instagram-konto. Det er egentlig ganske enkelt; Vi legger ut gode bilder av verk fra samlingen, både de kjente og mindre kjente skulpturer. Dette suppleres med historiske bilder, samt bilder fra de skiftende utstillingene. At dette er en forlengelse av vårt formidlingsprogram stemmer godt, sier museumsleder Jarle Strømodden.

Strømodden legger til at det å bli anbefalt og omtalt i avisen , oppleves som en fantastisk anerkjennelse.

The New York Times har sju millioner abonnenter, og Vigeland-museet har allerede merket effekten av omtalen som kom tidligere denne måneden. Følgermassen på Instagram har økt med 25 prosent siden artikkelen ble publisert.

Vigeland-museet åpnet i 1947 og er Gustav Vigelands tidligere atelier og bolig. I dag viser museet en fast samlingsutstilling, og skiftende utstillinger med tredimensjonal kunst.