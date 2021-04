Lite bråk, men mange ungdommer samlet utendørs i Oslo lørdag

I helgen var det feststemning i flere av Oslos parker og friluftsområder.

Festen var for lengst over søndag formiddag, men restene etter samlingene på St. Haugen sto igjen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Det var et nesten nostalgisk syn som møtte turgåere ved St. Hanshaugen søndag morgen. Vinflasker, ølbokser og plastglass vitnet om flere samlinger i sannsynligvis lystig lag.

En pandemi gjør at det ikke bare er søppelet som er problematisk, men kanskje mest av alt sammenkomsten som førte til det.

Oslo har vært sosialt nedstengt siden november. Den forsiktige vårvarmen har endelig gjort det lettere for folk å møtes smittevernvennlig ute. Men det ser ut til at ikke alle følger reglene.

Lørdag kveld var det samlet opp mot 1.000 ungdommer i parken på St. Hanshaugen i Oslo, ifølge politiet, som brukte anledningen til å informere om smittevern.

Alle var ikke på samme sted, det roet seg ned før midnatt og det ble ikke meldt om noe bråk.

28 anmeldt for smittevernbrudd i Oslo

Like etter klokken 22 rykket politiet ut til Huk på Bygdøy der det var rundt 200 ungdommer samlet, men heller ikke her er det kommet meldinger om ordensforstyrrelser.

– Her løste det seg opp før midnatt. Vi hadde et par patruljer på stedet som informerte om at folk måtte holde avstand, noe som ble etterkommet, sier operasjonslederen, sier Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier de har gitt råd og veiledning, og oppfordret folk til å ta hensyn og ansvar.

Politiet i Oslo har anmeldt 28 personer for brudd på smittevernregler etter fester fire ulike steder i sentrum natt til søndag.

– Vi har hatt 26 loggførte oppdrag om forstyrrelse av natteroen, det er like mange oppdrag som natt til lørdag. I natt endte fire av oppdragene med anmeldelse av til sammen 28 personer, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB søndag morgen.

Politiet sier at opp mot 1000 ungdommer var til stede ved St. Haugen lørdag kveld. Foto: Siri Øverland Eriksen

FHI sier de forstår ungdommen

Preben Aavitsland fra FHI sier han forstår ungdommen.

– Vi forstår og har forventet at unge folk i mindre grad vil overholde smittevernrådene nå utover våren. Vi ber likevel om at folk overholder de reglene som gjelder i sin kommune.

Aavitsland sier de følger utviklingen av epidemien nøye. Han vil ikke kommentere om mulig festing fremover vil påvirke deres råd.

– Sammenkomster i parker og andre steder utendørs blir tryggere hvis man begrenser antallet deltakere og hvis folk holder avstand. Enda viktigere er det at syke personer holder seg hjemme og bestiller en test, og at man samarbeider med kommunens smittesporingsteam.

Han er også optimistisk for utviklingen i Oslo og ellers på Østlandet.

– Epidemien blir mindre for hver uke i Oslo og ellers på det sentrale Østlandet. Det betyr også at det er stadig færre smitteførende personer der ute. Dermed er det mindre sjanse for å møte på en smittet person.

Oslo Kommune skal ha pressekonferanse på tirsdag hvor det blir klart hvilke tiltak som skal gjelde i byen fremover.