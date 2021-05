Flyttestrømmen ut av Oslo fortsetter – laveste folkevekst siden 1992

Rekordflyttingen ut av Oslo i fjor høst var mer enn et blaff. I årets tre første måneder forlot 8558 Oslo-borgere hovedstaden.

Folk har flyttet ut av Oslo i strie strømmer også i årets første tre måneder. Det ser dermed ut til at korona-flytting er mer enn et blaff. Foto: Bjørge, Stein

19. mai 2021 09:15 Sist oppdatert nå nettopp

Det er ikke nytt at flere flytter ut av Oslo enn inn. Men vanligvis har høy innvandring og mange fødsler sørget for at folketallet har økt jevnt og trutt.

Men i fjor, spesielt i årets siste tre måneder, ble strømmen ut av byen rekordhøy. Selv om også rekordmange flyttet inn i fjor, endte netto flyttetap på 1808 personer. Det høyeste tallet på 20 år.