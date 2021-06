Borgen: – Trolig klar til å peke på hvem hun mener bør bli ny byrådsleder mandag

Ordfører Marianne Borgen har hatt samtaler med alle partilederne i bystyret. Hun tror hun allerede neste uke vil kunne peke på den hun mener bør forsøke å danne nytt byråd. Foto: Terje Pedersen

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) sier hun mest sannsynlig vil være klar til å peke på hvem hun mener bør forsøke å danne nytt byråd allerede mandag.

18. juni 2021 11:12 Sist oppdatert nå nettopp

Dette opplyser Borgen til Aftenposten.

– Jeg har bedt om tilbakemelding fra partiene innen mandag. Jeg mener det er realistisk at jeg vil være klar til å peke på den jeg mener er best egnet til å sikre en stabil styring av byen da, sier Borgen.

Etter at Raymond Johansens byråd trakk seg onsdag i protest mot mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg (MDG), styres byen for tiden av et såkalt forretningsministerium. Det er Borgens ansvar å sondere hvem som er mest egnet til å ta over som nytt byråd.

Raymond Johansen (Ap) varslet samme dag som han trakk seg at han ønsker å gjeninntre så raskt som mulig med det samme byrådet. Høyre, som er det største opposisjonspartiet, har gjort det klart at de mener ordføreren bør henvende seg til dem først.

– Jeg er i utgangspunktet ikke tvunget til å peke på noen som prinsipp. Mitt ansvar er å peke på en byrådsleder som jeg mener kan skape nødvendig ro og stabilitet.

– Etter sonderingene så langt, mener du det er Raymond Johansen?

– Det får du meg ikke til å svare på nå. Jeg har gitt partiene rom for å sondere internt og seg imellom. De har frist til å gi meg en tilbakemelding innen mandag, og da skal jeg konkludere, sier Borgen.