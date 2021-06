Borgen trolig klar til å peke på hvem hun mener bør bli ny byrådsleder mandag

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) sier hun mest sannsynlig vil være klar til å peke på hvem hun mener bør forsøke å danne nytt byråd allerede mandag.

Ordfører Marianne Borgen har hatt samtaler med alle partilederne i bystyret. Hun tror hun allerede neste uke vil kunne peke på den hun mener bør forsøke å danne nytt byråd. Foto: Terje Pedersen

Dette opplyser Borgen til Aftenposten.

– Jeg har bedt om tilbakemelding fra partiene innen mandag. Jeg mener det er realistisk at jeg vil være klar til å peke på den jeg mener er best egnet til å sikre en stabil styring av byen da, sier Borgen.

Etter at Raymond Johansens byråd trakk seg onsdag i protest mot mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg (MDG), styres byen for tiden av et forretningsministerium. Det er Borgens ansvar å klargjøre hvem som er mest egnet til å ta over byrådsmakten igjen.

Raymond Johansen (Ap) varslet samme dag som han trakk seg, at han ønsker å gjeninntre så raskt som mulig med det samme byrådet. Høyre, som er det største opposisjonspartiet, har gjort det klart at de mener ordføreren bør henvende seg til dem først.

– Jeg er i utgangspunktet ikke tvunget til å peke på noen som prinsipp. Mitt ansvar er å peke på en byrådsleder som jeg mener kan skape nødvendig ro og stabilitet.

– Etter sonderingene så langt, mener du det er Raymond Johansen?

– Det får du meg ikke til å svare på nå. Jeg har gitt partiene rom for å sondere internt og seg imellom. De har frist til å gi meg en tilbakemelding innen mandag, og da skal jeg konkludere, sier Borgen.

Høyre sonderer

Oslos ordfører hadde fortrolige samtaler én til én med alle de elleve gruppelederne i bystyret torsdag.

Der ga både Høyre, Frp, KrF og Folkeaksjonen mot mer bompenger (FNB) råd om at Borgen først bør gi Høyre anledning til å se om det er grunnlag for et borgerlig byrå.

Venstre, som har sitte mange år i borgerlige byråd i Oslo, ga imidlertid beskjed om at de mente et slik alternativ var lite realistisk, og rådet Borgen til å be Raymond Johansen igjen forsøke å danne et nytt byråd.

Bakgrunnen er at Rødt allerede har fastslått at de ønsker at Raymond Johansen skal ta makten igjen, og da er det ikke et flertall for et borgelig byråd i bystyret.

– I dag får partiene tid til å diskutere situasjonen internt i eget parti. Høyre har bedt om tid til å sondere med andre partier, og det har jeg sagt at de skal få. Vi skal gjøre dette så fort vi kan, men vi skal ta den tiden som trengs, sier Borgen.

Bystyret trenger ikke godkjenne nytt byråd

Et nytt byråd trenger ikke formelt godkjennes av bystyret. Det konstituerer seg selv og trenger bare varsle bystyrerepresentantene om at det tiltrer.

– Det er ulike måter dette kan skje på, men minimum ved at de får en e-post som ren informasjon, sier Borgen.

Bystyret hadde sitt siste bystyremøte onsdag denne uken, og etter et siste forretningsutvalgsmøte på mandag, tar representantene sommerpause. Neste bystyremøte er ikke før 8. september.

– Men det er klart at dette er en så viktig sak, at vi skal selvfølgelig vurdere nødvendigheten. Men rent reglementsmessig så er det ikke nødvendig med noe ekstraordinært bystyremøte for dette.