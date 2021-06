Nå kan kunder handle uten munnbind. Likevel beholder mange det på.

Sardar Ahmadzai er butikksjef for Joker Barcode. Han, sammen med sine ansatte, velger å beholde munnbindet på. Foto: Fredrik Holtekjølen

Onsdag 16. juni kunne Oslo-borgere endelig kaste munnbindet. Munnen er med andre ord satt fri på offentlige steder. Flere handler likevel med det på.

Denne uken lettet Oslo kommune på en rekke koronarestriksjoner. Deriblant påbudet om munnbind på offentlige steder. Det betyr at du nå ikke trenger å ha på deg munnbind på treningssentre, restauranter, kafeer og butikker.

Likevel er det mange som beholder munnbindet på – særlig i butikker.

Om det er en anbefaling at man skal bruke munnbind der man ikke kan opprettholde én meters avstand, er uklart.

Velger å bruke munnbind til tross for lette

Sardar Ahmadzai er butikksjef for Joker Barcode. Han forteller til tross for munnbindlette velger han å beholde munnbindet på.

– Her er det ofte en del folk, og da er det greit å bruke munnbind, sier Ahmadzai.

Joker-butikken ligger mellom de mange høyhusene i Dronning Eufemias gate, og butikksjefen forteller at lokalet ikke er stort. Det kan derfor bli trangt når mange kunder er inne i butikken. Da er det greit å beskytte seg om kundene kommer nærme.

– Vi er heller ikke så mange ansatte, så da er det viktig å ikke bli syk, fortsetter han.

Skal være «smittevernfaglig forsvarlig»

Oslo kommune opplyser på sine nettsider at butikker skal sikre at driften er smittevernfaglig forsvarlig. Det innebærer krav om avstand, maksimalt antall kunder, god hygiene og et godt renhold.

I et notat utarbeidet av Oslo byråd vurderes nytten av munnbind nå som mindre. Det er fordi smitten synker og antallet vaksinerte øker.

Om munnbind er anbefalt der man ikke kan opprettholde tilstrekkelig avstand, er likevel uklart. Byrådet kommer med denne formuleringen som kan være vanskelig å forstå:

«I en forholdsmessighetsvurdering av kravet om munnbind der 2 meters avstand ikke kan overholdes kan det tillegges vekt at ulempen for befolkningen kan oppleves lav», heter det.

Byrådet har ikke svart på Aftenpostens henvendelser om dette torsdag.

Butikksjefen sier at de fleste kundene som kommer innom har på seg munnbind. Foto: Fredrik Holtekjølen

Fakta Disse reglene gjelder for Oslo nå: Taxireiser: Det skal brukes munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Kollektivreiser: Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Munnbindpåbud oppheves for treningssentre, restauranter, skjenkesteder, kafeer og butikker. Selv om det benyttes munnbind skal det holdes minst én meter avstand til andre. Kilde: Oslo kommune Vis mer

Butikkansatte opplever munnbind som belastende

Alle de ansatte i Joker Barcode må bruke munnbind når de er på jobb, opplyser Ahmadzai.

Sahar Soltani, som er ansatt, synes det er vanskelig å puste skikkelig med munnbind når hun er på jobb. Likevel har hun forståelse for butikksjefens avgjørelse om at alle ansatte skal bruke munnbind.

– Vi må tenke på koronasituasjonen, og munnbindet beskytter mot korona.

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, sier imidlertid at det ikke er noe krav til munnbind i butikkene deres.

Norgesgruppen driver Kiwi-, Meny-, Spar- og Joker-butikkene.

– Blant våre ansatte er det mange som opplever at munnbind er belastende på grunn av blant annet tunge løft, og sånn sett er vi glad det kan slippes opp der det er forsvarlig, legger Søyland til.

Synes letten kom brått på

Mens Aftenposten besøker Joker Barcode er det en jevn tilstrømning av kunder. Felles for de alle er at de kommer inn med munnbindet på.

Kari Kvam forteller at hun velger å bruke munnbind i butikk litt til.

– Jeg synes det kom litt brått på, så i butikk kommer jeg til å fortsette med munnbind.

Kari Kvam sier hun skal vente en stund med å ikke bruke munnbind i butikk. Foto: Fredrik Holtekjølen

Også Andrea Fontecha sier at hun vil fortsette å bruke munnbind i butikk.

Det til tross for at hun er vaksinert. Men som sykepleier er hun vant med å bruke munnbind. Bruken av munnbind vil nok imidlertid ikke vare evig for Fontecha, tror hun.

– Jeg tror jeg skal slutte å bruke munnbind i løpet av sommeren.

– Men du er vaksinert?

– Ja, men jeg er bare vant med å bruke munnbind, sier Fontecha.

Andrea Fontecha er vaksinert, men sier hun bruker munnbind fordi det er blitt en vane. Foto: Fredrik Holtekjølen

Direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen, sier vi må vise forståelse for at mange ønsker å beholde munnbindet på. Foto: Stian Schioldborg / Virke

– Vi må tillate at folk vurderer hva som er riktig for dem

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen og er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Direktør i Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen, sier at det er viktig å vise raushet for de i handelsnæringen som ønsker å bruke munnbind. Og for dem som ikke ønsker.

– Vi må tillate at folk vurderer hva som er riktig for dem, og at vi alle kan vurdere situasjonen forskjellig, sier han.

Det kan derfor i en periode være slik at noen ansatte bruker munnbind, andre ikke, og tilsvarende for kundene i butikken, forteller Andersen.

– Det viktigste er at man viser hensyn ved passeringer og opprettholder én meters avstand så godt det lar seg gjøre,

Fortsatt er avstand den viktigste faktoren for å forebygge smitte, mener Andersen.

– Klarer vi i fellesskap å fortsette de gode rutinene vi har innarbeidet oss i de siste femten månedene, har vi gode sjanser for å komme i mål samlet, avslutter han.