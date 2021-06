– Det var ikke slik jeg planla å gå ut av Oslo-politikken

Under to døgn etter at hun ble kastet som byråd i Oslo, startet Lan Marie Berg (MDG) valgkamp. Nå er det plass på Stortinget som gjelder.

Lan Marie Berg (MDG) er klar til å jobbe for å komme inn på Stortinget. Her sammen med Sindre Buchanan, som har vært hennes byrådssekretær i seks år. Foto: Paal Audestad

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Nå nettopp

Bare to timer etter at Lan Marie Berg (MDG) formelt gikk av som byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, og under to dager siden hun ble felt i et mistillitsforslag, har hun øynene festet på neste mål:

De grønnes markante profil vil inn på Stortinget. Det har hun også gode muligheter for å oppnå, som partiets toppkandidat fra Oslo.