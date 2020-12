Oslo Bading Her er isbaderens iskalde tips

Sliten og lei på hjemmekontoret? Slik får du deg en oppkvikker.

2. des. 2020 08:47 Sist oppdatert 13 minutter siden

Foto: Bjørge, Stein Trygve Bauge (i hvit skjorte) har satt flere verdensrekorder i isbading og er leder i Norsk Isbadeklubb. Disse bildene ble tatt da klubben markerte overgangen til 2020 på Sørenga. Her gir han sine beste tips til vinterlig bading i Oslo-området – både i ferskvann og saltvann.

– Her kan folk sjokkere seg selv, så alle bekymringer forsvinner for en stakket stund, humrer Trygve Bauge.

Den rutinerte isbaderen har kastet seg ut i kaldt vann i de fleste områder rundt Oslo. Under får du hans beste tips, men først en innføring i kunsten å isbade slik Bauge beskriver den.

– Hodet må under vann, og tell til fem sekunder mens du er under. Da opplever du et temperatursjokk og glemmer alle hverdagslige bekymringer de neste timene.

Fakta Kjøreregler for vinterbading: Bad ikke alene. Bad ikke hvis du har alvorlig hjerte- og karsykdom eller epilepsi. Venn deg til det kalde vannet gradvis. Start gjerne i august. Ikke vær ute i vannet for lenge. Du kan besvime. Sørg for rask oppvarming. Forskning viser at sauna etterpå er sunt for hjertet. (Kilde: Isbader og professor i forebyggende medisin ved UiT Norges arktiske universitet, Maja-Lisa Løchen) Vis mer

– Det er lettest å bade i fjorden om vinteren. Der er det åpent vann, så du trenger ikke øks, motorsag eller lignende. I ferskvann bør du finne en os. Det er bedre å bruke håndsag for å lage hull i isen, da slipper du unna oljen fra motorsagen, forteller Bauge og fortsetter:

– Dette gjelder jo for alle vann som det ligger snø rundt. Nå har det snødd litt, og den kan fortsatt ligge i nordhellingene i høyden, sier Bauge om bademulighetene i ferskvann.

De anbefalte ferskvannsområdene:

Øvresetertjern: – Du kan lettest finne kaldt vann med is og snø i Øvresetertjern. Kjør eller ta banen opp til Frognerseteren. Tjernet finner du noen hundre meter før du når Tryvannstårnet.

Sørkedalen: – Det er fine muligheter innover i Sørkedalen, som er et kuldehull av en annen verden. Langs Heggelielva er det mange fine steder, her må man gå litt. På baksiden av Oppkuven har jeg funnet snø så sent som i juni.

Svartkulp: – Veldig fint, men litt langt å gå til badstuen etterpå.

Trollvann på Grefsenkollen: – Veldig sentralt.

Akerselva: – Ikke langt fra utløpet til Maridalsvannet er det fint, i tillegg til badeplassen i Nydalen.

Skraperudtjern og Nøklevann: – Begge disse vannene i Østmarka er veldig fine.

Sørmarkskapellet: – Her kan man isbade i vannet Langen like ved.

Norsk Isbadeklubb bruker medbrakte badstutelt for å få tilbake varmen. Foto: Bjørge, Stein

Bauges fire nivåer

Tryvge Bauge deler vinter- og isbading opp i fire nivåer.

– Det enkleste er å hoppe uti når det er 8 til 10 plussgrader i vannet. Det er ikke ekte isbading. Selv om du kanskje ser snø på nærmeste høyde, ser du ikke snø nær deg. Dette er det vi kaller vinterbading, mener han.

Deretter blir det gradvis verre:

– Det neste er ved rundt 2 plussgrader og litt synlig snø. Fortsatt er det veldig lett, sier Bauge.

Så kommer nivåene der temperaturen har sunket under 0 grader.

– Da kan man få forfrysninger. Dermed krever det bedre forberedelser.

Mannen som har satt flere verdensrekorder i å holde ut i iskaldt vann, er på det høyeste nivået:

– Det er når du prøver å sette ny verdensrekord i å holde ut lenge. Dette er ikke noe man gjør uten videre. Det viktigste er å konkurrere mot seg selv.

Badstuflåtene koronastengt

Foretrekker du å bade i saltvann gjelder alle de vanlige badeplassene i Oslofjorden. Mens ferskvann i bevegelse kan renne ned til – 0,5 grader, kan saltvann gjøre det til – 2 grader.

– Isbadeklubben har i mange år badet på Sørenga helt i starten av januar, forteller Trygve Bauge.

Videre ramser han opp Sukkerbiten lenger ut, Ingierstrand i Bunnefjorden, samt Paradisbukta og Huk på Bygdøy, som noen eksempler.

Marte Mesna (t.v.) og Charlotte Myrvold på vei inn i badstuflåten «Måken» etter fjorårets julebad. Foto: Marte Christensen

Badstu på flåtene i Oslo havn har vært et populært tilskudd for byens befolkning. Disse holder imidlertid stengt etter den sosiale nedstengingen av hovedstaden.