Nye tiltak i Oslo: Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem

Byrådet innfører en rekke nye tiltak, blant annet hjemmeskole på ungdomstrinnet og videregående i hele Oslo. – De mest inngripende tiltakene til nå under pandemien, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

15. mars 2021 18:03 Sist oppdatert 7 minutter siden

Saken oppdateres.

Oslo kommune innfører følgende tiltak:

Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem. Det har frem til nå vært forbud mot å samles flere enn ti personer i private hjem, med anbefaling om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem.

Hjemmeskole for ungdomsskoler og videregående skoler.

Stenger alle barnehager og aktivitetsskoler i påskeuken.

Alle strenge tiltak i Oslo videreføres til 9. april.

Rødt nivå gjennopptas på skoler etter påske.

Hjemmeskole for 5. til 7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

Ungdom oppfordres til å møte færrest mulig også utenom skoletid.

– Det er nødvendig med enda mer målrettede tiltak for disse bydelene. Derfor innfører vi for første gang diferansierte tiltak på bydelsnivå, sier Johansen.

Sårbare grupper og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse før påske, opplyser byrådet.

– De nye tiltakene kommer på toppen av alle andre tiltak. De vil være de mest inngripende tiltak til nå under pandemien, sier Raymond Johansen.

Han fastslår også at byrådet har valgt å gå lenger enn rådene fra Folkehelseinstituttet.

De eksisterende tiltakene er:

Rødt nivå i barnehager og barneskolen (1. til 4. trinn i hele byen, samt 5. til 7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning).

Stengte innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge.

Stengte serveringssteder, med unntak av take-away.

Stengte butikker, med unntak av blant annet dagligvarebutikker og apotek.

Stengte treningssentre, teatre og kinoer.

Forbud mot arrangementer, med noen unntak.

Spesialskoler og spesialskoler holder åpent, opplyser byrådet.

– Da mister vi kontroll

– Vi har aldri vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå som vi har gjort den siste uken, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Antallet som tester seg er høyere i Oslo enn noensinne. Hittil i år har 175.000 i byen testet seg, sier han.

– Forutsetningen for at vi skal beholde kontroll er at testing, isolasjon, smittesporing og karantene fungerer. Men blir smitten for høy over for lang tid risikerer vi at systemet kneler. Da mister vi kontrollen, sier byrådslederen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hadde varslet nye og strenge smittevernregler i Oslo før pressekonferansen mandag ettermiddag. Foto: Berit Roald/NTB

Dette er nytt og forverrer situasjonen

Siden begynnelsen av februar har smitten mer enn firedoblet seg, sier byrådet. Nå antar FHI at R-tallet, altså hvor mange en smittet person smitter videre, ligger på 1,5.

Byrådet konstaterer at det er stor forskjell mellom bydelene. I bydelene Stovner, Grorud og Alna er én prosent smittet de siste 14 dagene. Men alle bydelene i Oslo ligger på et høyt nivå sammenlignet med resten av landet.

Det som skiller dagens situasjon fra tidligere smittebølger er de mer smittsomme virusvariantene. Det er spesielt den britiske som dominerer i Oslo. Den sprer seg mer blant barn og ungdom.

– Tiltakene vi tidligere har brukt for å slå ned smittetoppene ikke lenger er gode nok. Vi må ha enda strengere tiltak, sier Raymond Johansen.

Om de strenge, sosiale tiltakene sier han:

– Det er for mange som samles i private hjem. Og som har for mye kontakt. Den eneste måten å stoppe viruset på er å stoppe den sosiale kontakten.

Ifølge byrådet skal de gjennomgå juridiske utfordringer med å håndheve et forbud mot å ha flere enn to gjester i boligen. Bryter man forbudet vil det kunne gis bøter. Men hvor høye disse kan bli er ikke avgjort.

Les også Smitteboom nord i Oslo: Mener all aktivitet bør stenges ned

Skyhøy smitte blant unge

Smittetrykket er ekstremt høyt blant barn og unge flere steder i Oslo. Det viser beregninger Aftenposten har foretatt, basert på tall hentet fra Folkehelseinstituttet og Oslo kommune.

På grunn av det store smittetrykket blant yngre er flere skoler blitt stengt de siste ukene.

I mars er det i snitt blitt tatt ut nesten 1000 nye elever i karantene hver eneste skoledag. Siden 4. mars er 6860 elever i Oslo-skolen blitt sendt hjem i karantene.

Til tross for mye smitte blant Oslos yngre, advarer Barneombudet og Redd Barna mot å stenge skoler for Oslos barn og unge.