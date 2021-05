Kjøpesentre og butikker får åpne. Mye annet holdes stengt i to nye uker.

Siden januar har kjøpesentre i Oslo vært nødt til å holde stengt. Fra torsdag får folk lov å dra på shopping igjen. Men mange andre lettelser skyves inn i fremtiden.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) under onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Berit Roald/NTB

5. mai 2021 11:27 Sist oppdatert nå nettopp

– Nedgangen i smitten bremset opp i forrige uke, sa byrådsleder Raymond Johansen da han startet pressekonferansen onsdag.

Men han fortsatte med å slå fast at kjøpesentre og butikker likevel kan gjenåpne fra torsdag 6. mai.

– Men det er med veldig strenge smittevernregler, sa Johansen.

Siden 2. mars har butikker i Oslo vært stengt, med unntak av blant annet matbutikker, apotek, kiosker og vinmonopol. Kjøpesentrene har vært stengt enda lenger, siden sent i januar.

Åpning av kjøpesentre og forretninger inngår i trinn 2 i den gjenåpningsplanen som ble kunngjort forrige uke.

Men trinn 2 er ikke lenger ett trinn. Nå deles det opp i flere faser. Nye lettelser i trinn to vil først bli vurdert 20. mai.

– Gradvis og kontrollert

– Et av de aller viktigste prinsippene for gjenåpningen er at den skal være gradvis og kontrollert. Byrådet mener at det er mye viktigere at den er varig enn at den er raskest mulig, sa byrådslederen.

Johansen viste til at flere har tatt til orde for større og raskere gjenåpning.

– Men dersom vi må stenge ned igjen like fort som vi åpner, vil ikke gjenåpningen være mye verdt. Det har mange andre byer måtte gjøre. Jeg er sikker på at det store flertallet i Oslo ikke vil at vi skal ta store sjanser nå, sa han.

Dette er lettelsene som ble kunngjort onsdag:

Butikker og kjøpesentre åpner igjen. Det vil være strenge bestemmelser på maks antall kunder og avstand.

Fra mandag 10. mai går barnehager og grunnskole fra rødt til gult nivå. Avgjørelser rundt videregående blir tatt om kort tid.

Korps får lov å øve i små grupper med avstand frem mot 17. mai. På selve dagen kan de marsjere så lenge det ikke er annonsert på forhånd eller er pop-up-konserter.

Deichmanske bibliotek vil gradvis åpne opp flere tjenester.

Seniorsentrene vil gradvis åpne opp for normal drift igjen.

Dette kommer det en beslutning om 20. mai:

Alle type serveringssteder, både inne og ute.

Treningssentre og lignende.

Breddeidrett for voksne. Idrettshaller og andre innendørs anlegg.

Kultursteder som ikke har arrangementer: Museer, gallerier og annet.

Arrangementer, kino, teater og konserter innendørs for inntil 20 personer med faste plasser. Utendørs vil det komme egne og mer liberale regler.

Kjøpesentre som Oslo City kan åpne igjen fra 6. mai. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Johansen sa at det er en stor lettelse å kunne gi barn og unge en mer normal slutt på skoleåret.

– Vi gjør ikke andre endringer for allmenne regler for 17. mai. Årets 17. mai blir helt annerledes enn vanlig. Mange er skuffet over det. Det skjønner jeg.

Oslo-russen har valgt å forskyve sin feiring av hensyn til smittevernet. Byrådslederen ber russen innstendig om å følge FHIs råd for russen.

– Så må russen følge de samme reglene som gjelder for alle andre, og det har jeg stor tro på at Oslo-russen vil gjøre, sa Johansen.

Skal det igjen fylles opp med folk på kveldstid på Egertorget? Foto: Hans O. Torgersen

Et halvt år med stengt uteliv

Ølkranene har vært stengt i et halvt år i hovedstaden. Butikker og restauranter har vært stengt i flere måneder, mens kulturlivet ligger brakk. Utelivsbransjen har tapt millioner, mens ansatte er permittert.

Stedene bør forberede seg på gjenåpning i slutten av mai, varslet Johansen.

Selv om smitteutvklingen er positivt i byen som helhet, er det store bydelsvise forskjeller nå. Nå øker faktisk smitten i bydel Grünerløkka. Denne og Bjerke bydel ligger nå på smittetoppen.

– Det var den bydelen med flest smittede forrige uke. Samtidig er det den bydelen i Oslo med den laveste vaksinasjonsgrad. Hele 81 prosent av den voksne befolkningen er uvaksinert. Hvis noen tror at alle bydeler med høyt smittetrykk har kommet veldig langt i vaksineringen, så stemmer ikke det, sa Johansen.