Pressekonferanse om gjenåpningen av Oslo: Kjøpesentre og butikker får åpne i morgen

– Nedgangen i smitten bremset opp i forrige uke, sa byrådsleder Raymond Johansen da han startet pressekonferansen.

5. mai 2021 11:27 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten følger pressekonferansen direkte og oppdaterer denne saken fortløpende.

Men han fortsatte med å slå fast at kjøpesentre og butikker likevel kan gjenåpne fra torsdag 6. mai.

– Men det er med veldig strenge smittevernregler, sa Johansen.

Åpning av kjøpesentre og forretninger inngår i trinn 2 i den gjenåpningsplanen som ble kunngjort forrige uke, men det er ikke alle gjenåpningene i dette trinnet som blir gjennomført nå.

– Et av de aller viktigste prinsippene for gjenåpningen av Oslo er at det skal være gradvis og kontrollert. Byrådet mener at det er mye viktigere at gjenåpningen av Oslo er varig enn at den er raskest mulig, sier byrådslederen.

Johansen sa at en del tar til orde for større og raskere gjenåpning.

– Men dersom vi må stenge ned igjen like fort som vi åpner, vil ikke gjenåpningen være mye verdt. Det har mange andre byer måtte gjøre. Jeg er sikker på at det store flertallet i Oslo ikke vil at vi skal ta store sjanser nå.

Dette er lettelsene som ble kunngjort onsdag:

Fra og med torsdag åpner butikker og kjøpesentre i Oslo. Det vil være strenge bestemmelser på maks antall og avstand.

Fra mandag 10. mai går barnehager og grunnskole over til gult nivå. Avgjørelser rundt videregående blir tatt om kort tid.

Serveringssteder får ikke åpne ennå

Korps får lov å øve i små grupper med avstand frem mot 17. mai. På selve dagen kan de marsjere så lenge det ikke er annonsert på forhånd eller er pop-up-konserter.

Nye lettelser i trinn to vil først bli vurdert 20. mai.

Åpning av kino, teater og konsertsteder er nå en del av trinn to.

Grünerløkka med flest smittede forrige uke. Johansen håper på flere vaksinedoser.

Fakta Trinn 2 i gjenåpningen av Oslo Butikker, kjøpesentre, varehus og lignende.

Kafeer og restauranter.

Skjenking til kl. 22.00, med krav om matservering.

Treningssentre og lignende.

Breddeidrett for voksne.

Idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg.

Tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med videregående skolealder.

Kultursteder som ikke har arrangementer, som museer, gallerier.

Forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner.

Fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

Gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste seteplasser. Vis mer

Et halvt år med stengt uteliv

Ølkranene har vært stengt i et halvt år i hovedstaden. Butikker og restauranter har vært stengt i flere måneder, mens kulturlivet ligger brakk.

Utelivsbransjen har tapt et tresifret antall millioner i omsetning mens ansatte er permittert.

Oslo sentrum har nesten vært folketomt kvelder og netter det siste halve året. Foto: Hans O. Torgersen

Smittetallene i Oslo går stadig nedover. Tirsdag ble det registrert 123 nye koronasmittede, 24 færre enn samme dag i forrige uke.

Smittetallene er fortsatt høyest i Bjerke bydel. Der ligger smittetrykket nå på 449 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert ni nye smittede i bydelen siste døgn.

Grünerløkka bydel er nå oppe på annenplass med et smittetrykk på 380, mens Stovner bydel, som lenge hadde mest smitte i Oslo, er nå nede på tredjeplass med 360 smittede pr. 100.000 de siste to ukene.

Ullern bydel har de laveste smittetallene med 72 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene. Her ble det kun registrert én ny smittet person det siste døgnet.

Totalt er 34.113 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.