Drømmepåske i helgen – men så kommer regnet

– Påskehelgen blir kjempefin, sier statsmeteorolog. I Oslo holder det å sette seg på T-banen for å få en smak av påskefjellet.

Påske i Nordmarka. De to danske søstrene Norma (t.v.) og Kristense Fabricius fra Nyborg sto i dag på ski for andre gang.

07.04.2023 14:49

– Når jeg ser på satellittbildet nå, så er det ikke mange skyer som henger igjen. I morgen blir det strålende vær. Så påskehelgen blir kjempefin, sier statsmeteorolog Pernille Borander til Aftenposten.

Hun varsler mye sol og opp til 12 plussgrader lørdag.

– Så det blir veldig godt i solveggen, sier Borander.

Men utover søndagen så kommer gråværet sigende inn.

– På mandag er det ventet regn. Så det er viktig å nyte påskeværet mens det varer, sier Borander. Men det fine været gjør også at folk må være forsiktige i det sterke sollyset, sier statsmeteorologen.

Mange hadde i dag funnet veien opp til skogområdet rundt Frognerseteren.

Gode skiforhold i Nordmarka

Mange har allerede reist langt til fjells på påskeferie. Men for de som prioriterer bypåske i hovedstaden, kan få en smak av påskefjellet bare en T-banetur unna.

«Jammen ble det ikke enda litt påfyll av snø i store deler av Marka i går, opp til 15 cm på det meste. Men det ble stor variasjon både i mengde og beskaffenhet: Alt fra ingenting til regn, sludd, kram, våt og tørr snø», skriver Skiforeningen i sin føremelding for Nordmarka lørdag.

De skriver at forholdene i høyden i Nordmarka er gode.

«Er du tidlig ute, bør du likevel være forberedt på skarpe og isete forhold enkelte steder. Vær særlig obs i solrike sørhellinger, der det kan være både isete og bart», skriver Skiforeningen.

Familien Fabricius hadde tatt turen fra Danmark for å teste ut påskeføret i høyden rundt Oslo da Aftenposten møtte dem fredag.

Sør og øst for Oslo kom gårsdagens nedbør stort sett i bløt form. Der er skiføret i ferd med å forsvinne fra utfartsstedene, skriver Skiforeningen.

Mange av markastuene holder åpent i påsken. Du kan sjekke åpningstidene i denne oversikten.

Det er drømmeforhold i Nordmarka fredag. Her fra Glåmene.

Vær obs på utrygg is og sterk sol

UV-varslet melder nivå opp til fire i morgen. Det innebærer følgende oppfordring:

«Begrens tiden i sterk sol, oppsøk skygge, bruk klær, solbriller, noe på hodet og rikelig med solkrem, minst faktor 30».

– Det er viktig å huske at snøen reflekterer UV-stråler, så ikke bare smør deg i ansiktet, men også under haken, sier Borander.

Det fine været gjør at folk må være mer påpasselige når de beveger seg over islagte vann, melder Røde Kors.

– Godt påskevær i store deler av landet gjør at snøsmeltingen går fort. Spesielt regulerte vann, demninger eller inn- og utløp av elver kan være skumle områder, skriver Sølve Kiviranta, medlem av ressursgruppe vann i Røde Kors Hjelpekorps, i en pressemelding.

Selv om det fortsatt er farbar is mange steder, er det viktig å planlegge turen godt for å unngå farlige områder. Røde Kors minner om at det er store lokale variasjoner i regionene, også fra vann til vann i samme område.

– Mye av isen er fremdeles trygg, men vi ber alle om å være svært forsiktige med ferdsel på is i lavlandet på Øst-, Sør- og Vestlandet. Her kan det være utrygge forhold. Uten god kunnskap om lokale forhold og vurdering av is bør man unngå å bevege seg på isen, skriver Kiviranta videre.