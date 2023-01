Hasteinnfører P-forbud i flere trikkegater

De siste dagene har flere trikkeavganger blitt forsinket på grunn av feilparkeringer. Denne uken får Bogstadveien P-forbud. Det samme skjer i Vogts gate og Hegdehaugsveien.

Innen et par dager blir det parkeringsforbud i Bogstadveien. Dette skal gi bedre fremkommelighet for trikken.

09.01.2023 10:28 Oppdatert 09.01.2023 11:28

Bymiljøetaten etablerer midlertidig parkeringsforbud på enkelte strekninger fra januar til mars for å sikre bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Det melder Oslo kommune mandag.

Det gjelder følgende strekninger:

Bogstadveien mellom Jacob Aalls gate og Professor Dahls gate.

Vogts gate mellom Biermanns gate og Torshovgata.

Hegdehaugsveien mellom Oscars gate og Grønnegata.

Kollektivtrafikken, spesielt trikken, får store fremkommelighetsproblemer i vintermånedene på grunn av mange feilparkeringer. Dette bidrar til forsinkelser.

Tiltaket er nødvendig for å opprettholde et godt kollektivtilbud, selv i vintermånedene, ifølge Bymiljøetaten.

P-forbudet vil vare til slutten av mars.

Handelsstanden raser

Jon Annar Berntsen er daglig leder i Majorstuen og Bogstadveien næringsforening. Han mener denne avgjørelsen betyr en kraftig nedgang for omsetningen hos næringsdrivende i Bogstadveien og Hegdehaugsveien.

– Det er ikke bra for oss i det hele tatt. Vi er veldig avhengige av at gaten er tilgjengelig for dem som kommer med bil. Tidligere har man stengt parkeringen for en dag og fjernet snøen. Dette burde også gått an nå. Å stenge gaten i nesten tre måneder er unødvendig. Derfor føler vi at det er en ansvarsfraskrivelse fra Bymiljøetaten. Istedenfor å fjerne snøen så skyver de ansvaret på oss, sier Berntsen.

Han viser til en undersøkelse fra i høst som viser at 27 prosent av kundene kommer i bil for å handle.

– Det er snakk om 99 P-plasser fra Parkveien og opp til Kirkeveien. Dette vil bety enormt mye for handelsstanden, sier Berntsen.

Han vil nå ta kontakt med kommunen for å finne en løsning som både ivaretar handelsstaden og fremkommeligheten i gaten.

Høyre støtter midlertidig P-forbud

Anne Lindboe er ordførerkandidat for Høyre i Oslo. Hun sier at Høyre støtter midlertidig P-forbud for å gi bedre fremkommelighet for trikken.

– Vi i Høyre er helt enig i dette tiltaket. Det er egentlig på overtid fordi feilparkeringer har skapt store problemer for trikken de siste dagene. Så det var et bra initiativ fra Venstre som kom med dette forslaget først, sier Lindboe.

– Er det ikke en bedre løsning å fjerne snøen?

– Her kunne man gjort begge deler. Det er en realitet at det er en del feilparkeringer her. Nå kan man fjerne P-plasser og så gjøre en analyse av hvordan det har fungert.