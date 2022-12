Dette kan bli Oslos høyeste bygg. Så langt får det rødt lys.

Ved Oslo S skal det bygges høyt. Men dette tårnet får tommelen ned.

På toppen av Postens brevsenter vil KLP bygge disse to tårnene. Det høyeste er nå krympet til 128 meter.

Hilde Lundgaard Journalist

Nå nettopp

I 15 år har KLP jobbet med planer for Postens gamle brevsenter – vegg i vegg med Postgirobygget. Etter flere runder med ramaskrik og debatt om høyder og volumer bråsnudde de i mars:

I stedet for å rive, ville de bevare bygningen og bruke den som sokkel for to høyhus. Å droppe riving av enorme mengder armert betong vil spare store utslipp av Co₂. Og hele prosjektet ble solgt inn med stikkordet bærekraft, støttet opp av grønne slagord på gateplan.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn