Oslo kommune advarer skolene mot glatte skolegårder

Flere butikker er utsolgt på både strøsand og strøsalt på Østlandet på grunn av de hyppige væromslagene. I Oslo har kommunen advart skolene.

Det er svært glatt på Østlandet ved inngangen til det nye året. I Oslo har kommunen sendt ut advarsel til skolene om at det ikke er nok sand til å strø skolegårdene. Foto: Marianne Løvland / NTB

Nå nettopp

I Oslo er det skolestart etter jul- og nyttårsfeiringen tirsdag, og kommunen har måttet sende ut en advarsel til skolene om at det ikke er nok sand igjen til å strø i skolegårdene, skriver Dagsavisen.

– Det er riktig at det er mangel på strøsand. Vi har sendt ut beskjed til skolene i dag, sier mediekontakt Trond Borge Ottesen i Oslobygg KF, som har ansvaret for Oslo kommunes skolebygg.

Tirsdag er første skoledag for mange elever etter juleferien, og kan derfor bli en potensielt veldig glatt affære. Skolene er prisgitt hva enn de har igjen av strøsingel i strøkassene sine de nærmeste dagene.

Også i sandkassene til kommunen begynner det å bli tomt.

– Det er ikke mulig å få tak i tørr strøgrus, så å fylle strøkonteinerne som står rundt omkring i byen lar seg ikke gjøre nå. Da bare fryser alt til, med fuktig grus, sier veisjef i Oslo kommune, Joakim Hjertum til TV 2.

Det glatte føret har også ført til at flere større butikker og kjeder har gått tomme for strøsand og strøsalt til folk som har behov for å få strødd foran husene sine.

Dagbladet har snakket med Felleskjøpet, som forteller at enkelte av deres butikker har gått tomme for strø- og tinemidler, men at det vil komme påfyll så snart som mulig.

Det samme gjelder Biltema, Clas Ohlson, Plantasjen og Maxbo.