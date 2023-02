Ruter-tilbud fikk rundt 30.000 til å droppe bilen – gikk likevel millioner i minus

I én måned kunne Oslos innbyggere kjøpe månedsbillett hos Ruter for 499 kroner. Nå er foreløpige resultater fra kampanjen klare.

Før jul kunne man få månedsbillett hos Ruter i sone 1 for 499 kroner. I dag koster den 853 kroner.

06.02.2023 13:39 Oppdatert 06.02.2023 14:00

De viser at Ruter i perioden 15. november til 15. desember solgte i overkant av 209.000 månedskort i Oslo og Bærum (sone 1) til rabattert pris. Det er over 50 prosent flere månedskort enn det forventede salget uten rabatten. Rabatten slo også bedre an enn det Ruter trodde.

– Vi solgte flere billetter enn forventet. Det blir spennende å se hvilke langtidseffekter det har. Eller om det har korte effekter, sier områdeleder i Ruter, Robert Fjelltun.

