Salto-koordinator: Bråket på Furuset startet som en halloween-feiring

Mandag kveld ble Furuset rammet av opptøyer. Unge menn i 20-årene begynte bråket.

Politiet måtte rykke til Furuset mandag kveld.

1. nov. 2022 12:13 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag kveld rykket politiet med store styrker til Furuset senter. Rundt 50 ungdommer skapte bråk og uro. Ifølge politiet gikk de til angrep mot en buss. De kastet både stein og egg og fyrte av fyrverkeri.

Politiet fortalte til Aftenposten at ungdommene satte fyr på paller og søppelbøtter, og forsøkte å sperre veien. Politiets operasjonsleder beskrev oppførselen som «uholdbar».

Nå er det klart at opptøyene begynte som en halloween-feiring, som siden utartet.

Det sier Salto-koordinator i Alna bydel Eivind Fivelsdal. Salto er et samarbeid mellom kommunen og politiet om forebyggende arbeid blant barn og unge.

Dratt i gang av menn i 20-årene

– Det begynte som en Halloween-lek, og så utartet det. Dette settes i gang av unge menn i 20-årsalderen, som igjen lokker med seg yngre ungdommer, forteller Fivelsdal.

Han er rystet over at det var voksne som sto bak bråket.

– Det er forstemmende at det vi må kalle voksne mennesker lokker med seg yngre ungdommer til å gjøre hærverk. Jeg er forbannet på de eldre, og jeg syns synd på de yngre ungdommene. Det er lett å bli revet med, sier Fivesdal.

Et femtitall ungdommer kastet egg, stein og fyrverkeri, og satte fyr på paller og søppelbøtter.

Ikke koblet til tidligere voldshendelser

Tidligere i høst skjedde flere alvorlige voldshendelser på Furuset. I begynnelsen av september ble to unge menn stukket med kniv og kritisk skadet.

Mandagens opptøyer har likevel ikke koblinger til voldshendelsene, sier Fivesdal.

– Det er ingen kobling mellom gårsdagens hendelser og de konfliktene vi har sett i Groruddalen tidligere i høst, sier han.

To busser angrepet

To busser skal ha vært utsatt for angrep fra ungdommene, opplyser Ruter. Det skal ha blitt kastet både egg og småstein. Det ble også satt frem søppelkasser som sperret veien for bussrute 79 og 300.

– Det er ingen fysiske eller materielle skader, men sjåførene har fått oppfølging av de ulike operatørene, Nobina og Norgesbuss, opplyser pressevakt Knut-Martin Løken i Ruter.

Det er ennå ikke avgjort om operatørene vil anmelde hendelsen. Men kollektivselskapet Ruter ser alvorlig på hendelsen.

– Vi i Ruter ser veldig alvorlig på dette, selv om det fikk begrensede konsekvenser. Det er trist at unge bruker krefter på å ødelegge for fellesskapet. Hendelsen var ubehagelig for både sjåfører og publikum, sier Løken.

Bussoperatøren Nobina hentet ut video av hendelsen.

– Den vil de gå igjennom og overlevere til politiet, sier pressevakten.