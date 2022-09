Innfører ny inntaksmodell til videregående tidligst i 2025. Vil vente på velgernes dom.

Byrådspartiene blir ikke enig om nytt skoleopptak til Oslos videregående skoler, men er enige om å vente med avgjørelsen til neste høst.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) fikk ikke MDG med på å innføre en ny opptaksmodell før valget. Men hun ser ikke på det som et nederlag.

Nå nettopp

Mange har lurt på hva som skjer med inntak til videregående skole i Oslo.

Debatten har rast etter at to av byrådspartiene, SV og Ap, i vinter vedtok at de ønsker å erstatte fritt karakterbasert opptak med en ny inntaksmodell der karakterer skal få mindre å si.