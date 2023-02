Derfor lukter det vondt i Oslo

Nei, det er ikke hundebæsj eller oppkast.

Synes du det lukter vondt i Oslos parker om dagen? Det er du ikke alene om.

20.02.2023 20:59

Våren er på fremmarsj i hovedstaden. Mange Oslo-folk nøt knallværet i helgen.

Var du blant dem som gjorde det? Da la du kanskje merke til en vond oppkastlukt i byen.

Kan det være late hundeeiere som ikke plukker opp etter sine firbeinte venner? Eller er det folk som har fått i seg for mye alkohol på byen?

Det er ikke nødvendigvis tilfellet, mener Marit Jørgensen. Hun er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

– Det kan godt hende at noe kan være hundebæsj, men det er ikke det som lager lukten, sier hun.

Plantene kveles under isen

Så hvor stammer denne lukten egentlig fra?

– Det er mye is på bakken for tiden. Det som skjer, er at isen forhindrer at luft kommer til jorden og plantene. Det blir etter hvert mangel på oksygen under isen. Da forråtner planterester og annet organisk materiale med mikroorganismer som takler forhold uten oksygen. Noen av disse er smørsyrebakterier som danner smørsyre, sier Jørgensen.

Det er smørsyren som gir en forferdelig stygg lukt, mener forskeren.

– Det lukter litt spyaktig, sier hun.

Når plantedekket dør under isen, kalles dette populært for isbrann.

– Det er mange som misforstår dette begrepet og tror at det er fordi solen steker på plantene. Det er ikke riktig, understreker forskeren.

Isbrann skaper ikke bare en stinkende lukt. Den kan også ha negative konsekvenser for landbruket.

– Det er ugunstig for fôrproduksjon til dyrene. Hageeiere kan også kan oppleve mye dårlig plen, sier Jørgensen.

Lukten vil forsvinne

– Men er isbrann et uvanlig eller vanlig fenomen?

– Vi ser at det kommer på nye plasser på grunn av at vinterklimaet har endret seg. Tidligere var dette et problem man så mer langs kysten, men nå har det blitt hyppigere i innlandet, sier Jørgensen.

Hun har en gladnyhet til Oslo-folk som har sett seg lei av den sterke lukten:

– Når isen smelter, og temperaturen tar seg opp, så vil denne lukten ganske fort forsvinne.

Aftenposten har også vært i kontakt med Bymiljøetaten. De har ikke mottatt noen henvendelser om lukten.