Bøtene haglet under 24 timer etter at skiltene ble satt opp: – Det har nok skjedd en glipp her

Under 24 timer etter at parkeringsforbudet ble innført, fikk alle bilene i gaten bot. Kommunen innrømmer at bøtene ble utsendt i tidligste laget.

Bilene som sto parkert i Borgenbakken fikk bot natt til onsdag. Vis mer

I Borgenbakken på Vinderen i Oslo dukket det i ellevetiden tirsdag opp «parkering forbudt»-skilt.

I gaten sto det en rekke biler parkert. Men eierne ble ikke informert på forhånd om at skiltene skulle opp. Mange av bileierne er på ferie, og har derfor ikke fått med seg de nye parkeringsreglene, forteller Sverre Munck.