Han kan bli Oslo Høyres nye leder: – Hvis det har vært noen konflikter, er det helt uinteressant for meg

Morten Steenstrup vil ikke bruke tid på gamle konflikter dersom han blir valgt til ny leder av Oslo Høyre. Og det plager ham ikke hvis han er hentet opp fra «reservebenken».

Morten Steenstrup hoppet av en lysende politisk karriere på 1980-tallet for å bygge opp advokatfirmaet Sands. Nå er han ønsket tilbake i manesjen, som Oslo Høyres nye leder.

16. des. 2021 09:11 Sist oppdatert nå nettopp

– Dere har jo stemplet midt i pannen på meg at jeg er 68 år. Og jeg er jo det, men ...

Morten Steenstrup humrer, men det er noe alvorlig han vil ha sagt om dette med oppfatninger om alder. Mer om det senere.

I hele høst har Oslo-mediene fulgt fylkespartiets jakt på ny leder. Én etter én overrasket alle toppkandidatene med å si nei til å lede Høyres nest største fylkeslag. Nylig ble det kjent at valgkomiteen landet på å innstille forretningsadvokaten og den tidligere stortingspolitikeren til vervet.

– Det etterlatte inntrykket er at valgkomiteen måtte gå til reservebenken fordi ingen av stjernene ville ta vervet. Hvordan føles det å bli innstilt med det som bakteppe?

– Hvis det er tilfelle at jeg tas inn som reserve, er jeg veldig glad for at jeg fikk sjansen. Det gjør meg ingenting, forsikrer Steenstrup.

Han tar imot Aftenposten i de stilrene lokalene til advokatbyrået Sands i Vika, firmaet han selv startet på slutten av 1980-tallet. Og understreker:

– Jeg vil jo helst ikke gjøre dette intervjuet nå, for jeg er ikke valgt ennå. Men jeg skjønner at det har offentlig interesse.