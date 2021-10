66 prosent smitteøkning i Oslo den siste uken

Antallet nye koronasmittede har økt med 66 prosent den siste uken sammenlignet med uken før.

Langt flere Oslo-borgere tester nå positivt for koronaviruset.

Det er registrert 197 nye smittede i Oslo siste døgn. Det er 51 flere enn samme dag forrige uke og tre flere enn torsdag.

De siste syv dagene er 1377 personer i Oslo registrert smittet. De syv foregående dagene var tilsvarende tall 831. Dermed har det vært en økning på 66 prosent fra den ene uken til den andre.

Disse tallene understreker en tendens helsemyndighetene har registrert den siste tiden, også nasjonalt. Fra uke 41 til uke 43 økte antallet nye smittede med 54 prosent. Det viser FHIs siste ukesrapport.

Størst økning hos de yngste

Antallet nye smittetilfeller stiger i alle aldersgrupper i Oslo, bortsett fra hos de aller eldste over 80 år. Det viser Oslos siste ukesrapport fra 26. oktober.

Den mest markante økningen fra uke 41 til uke 42, var i aldersgruppen 10–19 år. Der steg antallet smittede fra 166 til 267 tilfeller, en økning på 61 prosent. I aldersgruppen 16–19 år, altså hos dem som går på videregående skole, økte antallet nye smittede med 115 prosent, altså mer enn en dobling.

Dette er tall som er cirka en uke gamle. Men tendensen ser ut til å fortsette, siden de som er 0–19 år gamle utgjør 44,2 prosent av alle smittede i Oslo de siste 14 dagene.

– Det som skjer i Oslo, er at de uvaksinerte blir smittet, forklarte helsebyråd Robert Steen tidligere i uken.

– Strengere lokale tiltak står ikke på programmet i Oslo, sa helsebyråd Robert Steen til Aftenposten tidligere i uken.

Barn under 12 år kan foreløpig ikke få vaksine. De sto for om lag hvert tredje smittetilfelle i Oslo forrige uke. De unge har nesten alltid et veldig mildt sykdomsforløp.

Smitten øker også hos aldersgruppene 20–50 år, men mange av disse er vaksinert og får dermed også som regel et mildt sykdomsforløp.

Helsemyndighetene i Oslo og ellers i landet ser mest på antallet sykehusinnlagte nå, og de tallene er foreløpig ikke så alarmerende. Det er ikke aktuelt nå med lokale tiltak i Oslo, sa Steen til Aftenposten tidligere i uken.

Størst andel smittede i noen østlige bydeler

Antallet nye smittede går opp i alle bydeler. Smittetallene er høyest i Alna bydel. Her er det et smittetrykk på 749 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Stovner og Søndre Nordstrand bydel med henholdsvis 681 og 600.

Helsebyråd Robert Steen poengterte tidligere i uken at noe av forklaringen er at disse bydelen har en relativt høy andel barn, den aldersgruppen der smitten er mest utbredt nå.

En annen bydel med relativt stor andel barn, er Ullern. Den vestlige bydelen har likevel noen av byens laveste smittetall. Men smitten er sterk økende og aldersgruppen 0–19 år står for 57,3 prosent av smitten de siste to ukene.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Til sammen er 56.665 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Veldig usikkert hva som skjer fremover

Mange er kanskje bekymret for hva som vil skje fremover. Det er veldig usikkert, viser en rapport FHI publiserte denne uken.

Både lav smittespredning og en større vinterbølge er mulige scenarioer for koronaepidemien i Norge, skriver FHI på sine nettsider.

Det at mange er vaksinerte og at folk holder seg hjemme ved sykdom, kan være nok til å holde pandemien under kontroll gjennom vintersesongen i Norge. Samtidig er det mulighet for at det kommer en relativt stor vinterbølge.

FHI understreker at dette er scenarioer baserte på modellering ved to ulike utfall. Dette er ikke prognoser. Det betyr at vi ikke vet om det ene eller andre scenarioet vil skje, vi vet ikke hva sannsynligheten er, eller om noe imellom er mulig.

Med det mest alvorlige scenarioet, det rapporten omtaler som scenario 2, kan vi få 60–70 sykehusinnleggelser hver dag.

– Ut fra en totalvurdering av situasjonen mener vi det er mest sannsynlig at vi får en bølge som ikke er like stor som scenario 2 viser, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI ifølge deres egne nettsider.