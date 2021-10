Kjører bussen for tidlig? I fjor fikk busselskapene gebyrer for 43,5 millioner.

Innstilte avganger, busser som kjører for tidlig eller har for få sitteplasser. Dette er noe av det busselskapene risikerer å få gebyr for av Ruter.

Alle busselskaper som kjører på oppdrag fra Ruter, risikerer å få gebyrer. Norgesbuss er ett av de største selskapene som kjører for Ruter i Oslo og Akershus. Selskapet fikk gebyrer på 2,9 millioner kroner i fjor.

12. okt. 2021 06:23 Sist oppdatert 6 minutter siden

Det står 20 passasjerer på holdeplassen og venter på leddbussen som skal komme. Etter hvert viser en liten buss seg. Når den stopper, er det allerede stappfullt. Den store leddbussen er nemlig på verksted.

For dette risikerer busselskapet et gebyr på 5000 kroner fra Ruter. Selskapet skal nemlig kjøre med den kapasiteten Ruter har betalt dem for.