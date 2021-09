Bekymret for Oslo uten SV i regjering

Leder i Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll mener det hadde vært bedre for Oslo med SV i regjering.

29. sep. 2021 16:26 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag ble det kjent at SV bryter regjeringssonderingene med Ap og Sp. Partiet sier de ikke har fått nok gjennomslag på klima, natur og omfordeling.

– Det er en svært skuffende dag, sier leder i Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll til Aftenposten.

Hun vil ikke gå konkret inn på hvilke enkeltsaker som gjorde at SV trakk seg ut

– Vi har sagt hele tiden at det er innen miljø, klima og rettferdig fordeling at det er viktig å få til en kraftfull politikk. Når det nå blir brudd, er det åpenbart at det er innenfor disse feltene man ikke har fått nok gjennomslag, sier hun.

Frykter mindre til kollektiv og klimagasskutt

Eidsvoll mener SVs exit også er dårlig nytt for Oslo.

– Jeg frykter det blir ført en politikk som ikke satser nok for å kutte klimagass og satse på kollektivtransport, sier hun.

Hun er også bekymret for om en regjering uten SV vil ha «en kraftfull nok» politikk for å få ned forskjeller.

– Vi frykter det ikke er vilje til å omfordele nok innen skatt, fra dem som er veldig rike til dem som har lavere inntekter, sier Eidsvoll.

SV i Oslo har tre klare Oslo-krav til en ny regjering: Hjelp til få til en mer rettferdig boligpolitikk, et løft for kollektivtransporten og mer drahjelp til å kutte klimagassutslipp.

– Vi trenger også en videre satsing på velferdsreformer som kan få ned forskjeller, sier hun.

Mer til Klemetsrud

For å kutte klimagassutslipp krever partiet mer statlig støtte til å gjennomføre karbofangst og – lagringsprosjektet på Klemetsrud. De etterlyser også flere tiltak for å kutte utslipp fra tungtransporten.

SV ønsker at staten skal fullfinansiere den nye T-banetunnelen i Oslo, slik staten gjør med jernbanen. Eidsvoll peker på at T-banen frakter flere passasjerer i året enn jernbanen i hele landet.

Hun tror ikke dette vil komme uten SV i regjering.

– Nå er det mest realistiske å håpe økte statlige bidrag til kollektivtransport for Oslos del, sier hun.

Byrådet i Oslo har vedtatt en satsing på ikke-kommersielle boliger i en såkalt tredje boligsektor. For å få til det, mener Eidsvoll det er viktig at regjeringen endrer loven, slik at kommunene kan pålegge utbyggere å regulere inn ikke-kommersielle boliger i nye prosjekter. Kommunene må også gis anledning til å ha høyere skatt på utleieboliger. I tillegg må Husbanken styrkes, sier Eidsvoll.

Også Venstres Guri Melby (V) er bekymret for Oslo etter at SV trakk seg ut. I valgkampen advarte hun mot en Sp-dominert og det hun mente ville være en Oslo-fiendtlig regjering.

– Jeg er veldig redd for at jeg får rett i det jeg sa i valgkampen. Sp har markert seg på byfiendtlige saker som kutt i kollektivtransport, motstand mot rusreform og kutt i storbytilskudd, for å nevne noe, sier Melby til Avisa Oslo.

– SV har vært et av partiene vi har stolt på i disse sakene. Når de går ut av sonderingene og ikke blir en del av en regjering, er det veldig negativt blant annet for Oslo, sier Melby.

Oslo Ap-leder Frode Jacobsen mener det ikke er grunn til å være bekymret for Oslo selv om SV ikke blir med i den nye regjeringen.

Oslo Ap: – Vil ha tett dialog med ny regjering

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, sier det er trist at SV forlater sonderingene.

Han avviser samtidig at det vil føre til en dårligere Oslo-politikk.

– Jeg ser noen er bekymret for Oslo i dette. Men vi i Ap kommer selvsagt til å jobbe aktivt overfor en ny regjering for å få de til å føre en best mulig politikk for Oslo. Byrådet vil ha en god dialog med regjeringen, sier han.

Byrådsleder Raymond Johansen er svært ordknapp i sin kommentar.

– Arbeiderpartiet ønsket en trepartiregjering, det gikk dessverre ikke. Jeg ønsker Jonas lykke til i det viktige arbeidet med å gi Norge en ny, god regjering, skriver han i en pressemelding.