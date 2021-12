Skal dette gjerdet bort? Krangelen er i gang.

Det ble satt opp for å holde «narkomane» unna. På tide å rive det? Meningene er delte.

Gjerdet rundt Børsen har stått der siden 2007. Nå mener flere det er på høy tid å fjerne det.

12 minutter siden

Bål tett inntil børsbygningen. Branntilløp. Opptil 50 «narkomane» som klargjør sprøytene sine rett utenfor veggen. Engstelige ansatte som er redde for å forlate bygningen, særlig på kveldstid.

Slik ble forholdene rundt Oslo Børs beskrevet i en byggesøknad i 2003. Da var «narkomane» stadig et vanlig brukt begrep.

Børsen ønsket et gjerde for å bedre sikkerheten for både ansatte og bygning. Gjerdet ble satt opp i 2007 og står der stadig.

Nå tar flere til orde for å fjerne det.