I København er det ti ganger så god toalettdekning som i Oslo Det er vanskeligere å være tissetrengt i Oslo enn i andre hovedsteder, viser Aftenpostens kartlegging.

10 minutter siden

Vi har alle kjent det. Det akutte behovet for et toalett – akkurat når det passer aller dårligst. Befinner du deg midt i Oslo sentrum, skulle du kanskje tro at det ikke er noen sak.

Men det finnes svært få offentlige toaletter midt i hovedstaden vår. Og bruk av serveringsstedenes toaletter er ikke alltid populært. Av utvalgte hovedsteder i Nord-Europa kommer faktisk Oslo dårligst ut.