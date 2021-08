– Får sug i magen bare av å se dem stå på kanten

– Det er vanvittig. Jeg blir stresset bare av å se dem gå ut på rampen. Det sier Thale Holmelid, en av mange som så stupere kaste seg ut fra Operataket lørdag.

Her er en av stuperne i luften mellom rampen og vannflaten utenfor Operaen.

– It’s great being here.

Ordene kommer fra mannen som ble introdusert som «the legend» da han sto ytterst på rampen 27 meter over vannet ved Operaen lørdag. Rampen er tretti meter lang. Utøverne kjenner når vinden tar et tak.

Gary Hunt, en av verdens aller beste klippestupere, har akkurat foretatt en trippel forlengs med halvskru. Nå står han dryppvåt og blir intervjuet i vannkanten ved Operaen.

Til høyre for ham har Redningsselskapet to båter med redningspersonell. Til venstre, der han nylig kom opp av vannet, ligger det tre dykkere som passer på alle som treffer vannflaten. Bak alle disse er det en armada av små og store båter og kajakker. De står så tett at det ser ut som om det er mulig å gå tørrskodd over vannet fra Salt kulturarena til Sukkerbiten.

Gary Hunt etter lørdagens første stup fra 27 meter over vannflaten.

Baklengs håndstående

Hunt er vant til å vinne når han deltar i slike konkurranser. Etter første omgang i konkurransen Red Bull Cliff diving arrangerer i Oslo lørdag, ligger han på andre plass. Han ble til slutt nummer tre. Constantin Popovici fra Romania vant.

Publikum gisper hver gang en av stuperne forlater den provisoriske rampen som strekker seg ut fra operataket. En av klippestuperne velger baklengs håndstående før han kaster seg utfor.

Det er bare måkene som flyr i samme høyde – og en drone arrangørene forsøker å få fjernet.

Langs det nederste operataket og nede på bakken langs operaen står betalende publikum og kikker opp. Idet stuperne tar sats og kaster seg ut fortoner det seg som om de svever høyere enn det nye Munchmuseet.

Thale Holmelid og Fredrik Falkendal likte det de så i luften over Operaen lørdag.

– Kult å se dem trosse grenser

– Det er veldig, veldig kult, sier Thale Holmelid.

– Det er kult å se dem trosse grenser såpass mye, sier sidemann Fredrik Falkendal.

På operastranden og i Bjørvika står folk tett i tett og følger med på litt avstand. Der har helseministerens én-meters regel krympet betraktelig. I Vip-avdelingen på terrassen utenfor Operaen er smittevernet langt bedre. Der sitter blant annet Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes.

Glemt var énmetersregelen da verdens beste klippestupere inntok Operaen.

Tusenvis hadde kommet for å se stuperne. Mange fulgte med fra båtene sine.

Ni menn i aksjon, én kvinne

Ni menn deltar i stupekonkurransen. Koronaen har ført til færre utøvere enn vanlig. Bare én kvinne er med og stuper denne dagen, Celia Fernández. Hun startet showet med et stup fra 20-meteren.

– Jeg puster en gang når jeg løfter opp armene, så en gang til før jeg kaster meg utfor, fortalte hun Aftenposten før konkurransen.

Hun spidder vannoverflaten idet hun lander.

Det ble ingen mageplask så lenge Aftenposten bivånet konkurransen.

– Lander du litt over, kjenner du det, sier speakeren.