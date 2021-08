13 års fengsel for hovedmannen i Prinsdal-drapet. Advokaten anbefaler anke.

Mannen som skjøt Halil Kara, er dømt for drap. To andre er dømt for medvirkning. De må alle betale erstatning til offerets familie.

Politiets kriminalteknikere utenfor Prinsdal Grill natt til lørdag 11. januar i fjor.

6. aug. 2021

Saken oppdateres.

En 21-åring er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Halil Kara på Prinsdal. Det viser dommen fra Oslo tingrett. To andre er dømt til henholdsvis 11 og 7 års fengsel for medvirkning.

– Vi vil råde vår klient til å anke dommen, skriver advokat Albulena Krasniqi, som representerer skytteren, i en e-post.

Kara var 21 år gammel da han ble drept i januar i fjor. Han ble skutt i hodet på nært hold. Hendelsen fant sted under et kebabmåltid utenfor Prinsdal grill i bydel Søndre Nordstrand.

Halil Kara ble 21 år gammel.

Aktor ba om 14 års fengsel for den hovedtiltalte. Han har innrømmet at det var han som skjøt. Men han har nektet for at drapet var gjort med overlegg. Ifølge den hovedtiltalte visste han ikke at våpenet var ladd med skarp ammunisjon.

– Dommen er svært mangelfull og inneholder uriktige opplysninger. Det er urovekkende å se at retten ikke har gått inn i en reell bevisvurdering. Sentrale bevis er ikke omtalt i dommen og de momentene som trekkes frem er mangelfulle, skriver Krasniqi videre.

Hun sier det er vanskelig å oppsummere hvilke forhold hun sikter til. Dette vil man komme tilbake til i en eventuell anke.

Fire andre menn har vært tiltalt for medvirkning til drap og for etterfølgende bistand.

Dømt for medvirkning

Oslo tingrett har kommet til følgende konklusjoner når det gjelder de øvrige tiltalte:

En 22 år gammel mann er dømt til 11 års fengsel for medvirkning til drap. Han var tiltalt for å levere våpenet til skytteren kort tid før drapet, noe han nekter for. Han knyttes imidlertid til drapet ved at en bil han skal ha kjørt, ble fanget opp av et privat overvåkingskamera kort tid før det dødelige skuddet falt.

En 19-åring er dømt til 7 års fengsel for medvirkning til drap. Han satt sammen med skytteren i bilen før drapet. Han har forklart at han ikke visste noe om hva som skulle skje.

To menn på henholdsvis 21 og 22 år var tiltalt for å hjelpe skytteren med å rømme til Göteborg dagen etter drapet. Begge har forklart at de ikke visste noe om drapet. En av dem er dømt til syv måneders fengsel. Den andre frifinnes.

Skytteren og de to personene som er dømt for medvirkning, dømmes også til å betale erstatning til Karas familie. Beløpet er på 500.000 til sammen, fordelt på de tre. De må også dekke utgiftene til Karas begravelse på kroner 76.000 kroner.

Hovedtiltalte dømmes til å betale 125.000 kroner til en av de fornærmede til stede på Prinsdal grill.

Nektet straffskyld

Flere av de tiltalte kobles til det kriminelle gjengmiljøet som tidligere gikk under navnet Young Bloods, fra Holmlia. Alle nektet straffskyld for tiltalepostene knyttet til drapshandlingen da retten startet sin behandling av saken 25. mai.

Mannen som var tiltalt for å ha brakt skytevåpenet til tiltalte, nektet for dette. Han knyttes imidlertid til drapet ved at en bil han skal ha kjørt, ble fanget opp av et privat overvåkingskamera kort tid før skuddet falt.

Statsadvokat Irlin Irgens la ned påstand om 14 års fengsel også for denne mannen. Hun ba om åtte års fengsel for den medvirkningstiltalte 19-åringen.

Statsadvokat Irlin Irgens startet sin prosedyre i Prinsdal-saken i juni. Hun ba retten om å dømme mannen som skjøt Halil Kara i hodet i fjor vinter.

Statsadvokaten har bedt om seks og ni måneders fengsel for de to unge mennene som hjalp skytteren å rømme landet dagen etter drapet.

– Dette drapet bærer preg av å være en ren henrettelse, sa Irgens da hun holdt sin prosedyre for retten.