Utbyggerne fikk sjøtomten billig mot å lage en publikumsgave. Nå vil de ikke lenger betale.

Det spektakulære tårnet på Tjuvholmen er stengt. Trolig for godt.

Det 90 meter høye tårnet i glass og stål er en av Oslos høyeste bygninger. Nå er det ikke lenger mulig å komme opp i det.

03.06.2023 07:13

Mange konkurrerte om å få kjøpe Tjuvholmen, kremtomten utenfor Aker brygge.

I 2002 utlyste eieren, Oslo havn, en konkurranse for salget. Kjøperen måtte ha en god plan for utbyggingen. I tillegg måtte de forplikte seg til å sørge for en publikumsattraksjon og et signalbygg.