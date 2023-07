Oppveksten på Stovner gjorde byråden sikker: – Høyres politikk er ikke god politikk for Groruddalen

Høyre suser forbi Arbeiderpartiet i Groruddalen. Nå stiller byråd Usman Mushtaq (Ap) Eirik Lae Solberg til veggs om Høyres løfter til Oslo øst og sør.

Nylig kom krisemålingen for Oslo Arbeiderparti: Høyre er mer populær i Groruddalen. Den tradisjonelle Ap-bastionen på Oslo øst og sør er i ferd med å glippe, skrev Aftenposten om mandag.

Men et Høyre-ledet byråd er dårlig nytt for Groruddalen, advarer Ap-byråd Usman Mushtaq. Høyres strakstiltak ved et blått byråd, monner ikke for Oslo øst, mener han.

– Nesten ingenting handler om Groruddalen eller løser utfordringene Groruddalens beboere opplever, sier Mushtaq til Aftenposten.

Han er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Nå går han i strupen på Oslo Høyre. Det gjør han med egen oppvekst på Stovner i minne.

– Jeg vokste opp under Høyre-byråd. Vi hadde få muligheter og selv om det gikk bra med mange, var det lite tilbud om aktivitet og hjelp til å komme i jobb, sier han.

Høyres plan for å få bukt med veksten på avgiftene i Høyre-styrte byer, har han lite tro på.

– Min klare beskjed til Eirik Lae Solberg er: Du må vise kortene. Hvordan skal du finansiere avgiftskuttet? Du må vise at Høyre ikke bare lager sim-sala-bim-budsjetter.

Ap-byråden er ikke imponert over Høyres grep for lavere avgifter i revidert budsjett for 2023. Her foreslo Høyre å bruke 950 millioner til å betale ned gjeld hos Vann- og avløpsetaten.

Den summen vil gi en leilighet i Oslo på 60 kvadratmeter 91 kroner i lavere avgifter på et år, viser beregninger gjort av byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

– Det gir en besparelse på drøyt 2 kroner i uken for en gjennomsnittlig leilighet. Det er snakk om småpenger, sier Mushtaq.

– For en vanlig groruddalsbeboer som bor i en leilighet og ikke betaler eiendomsskatt, treffer ikke denne besparelsen. Men hvis du bor på vestkanten med en 300 m² villa, treffer det selvsagt mye mer. Det viser noe om perspektivet til Høyre, mener han.

Det er hans byråd som virkelig har prioritert Oslo øst, mener Mushtaq. Og listen hans er klar:

– Det er satsinger som virkelig monner, sier Musthaq.

Tror Høyre-omfavnelse skyldes misnøye

– Høyre er likevel nå størst i bydelene. Hva er det velgerne i Groruddalen ikke har forstått?

– Jeg tror folk egentlig er ganske misfornøyde med det faktum at det er blitt dyrt.

Han peker på økende boliglånsrente, høye strømpriser, økende matpriser og inflasjon som har bitt seg fast.

– Selvfølgelig er det da misnøye med de som styrer. Velgerne har ikke misforstått noe som helst, de bare uttrykker en frustrasjon.

– Du tror ikke velgerne faktisk reagerer på reelle politiske skiller?

– Derfor er det viktig å vite hva de politiske skillene er. Når Høyre går ut og lover at de skal senke avgiftene, og så er avgiftsløftet verdt ingenting: Det gir ingenting tilbake til Groruddalen.

– Det er tomme løfter og ingenting nytt som kommer. Høyres politikk er ikke god politikk for Groruddalen og Oslo sør.

Oppgitt Høyre

Høyres byrådskandidat Eirik Lae Solberg mener Ap-Mushtaq har mistet bakkekontakten fullstendig.

– Arbeiderpartiet forstår tydeligvis ikke hvor vanskelig folk har det økonomisk. Når Høyre foreslår mange tusen kroner i lettelser for folk i Oslo betyr det noe, sier han til Aftenposten.

I eget regnestykke, frykter Høyre at en familie i en vanlig bolig på 125 m² i Groruddalen i år og de neste to ørene får en økt årlig regning på over 10.000 kroner i kommunale skatter og avgifter.

Det inkluderer eiendomsskatt og vann- og avløp. I beregningen av eiendomsskatten, har partiet tatt utgangspunkt i at familien eier en bolig som kostet 6 millioner kroner i 2015.

– Ap-styrte Oslo planlegger med økt eiendomsskatt og at flere skal betale både i år og neste år. Dette er det siste folk som sliter med å betale regningene trenger nå.

Og det var nettopp derfor Høyre prioriterte avgiftsgrepet med gjeldsnedbetaling på vann og avløp, forteller han.

– Derfor sa vi nei til den foreløpig siste avgiftsøkningen som Ap-byrådet foreslo i revidert budsjett. Det er riktig at denne siste økningen er beskjeden. Problemet for folk i Oslo er at den kommer på toppen av de andre voldsomme økningene fra Ap.

Høyres tiltak

Ser man på Høyres forslag i det ordinære budsjettet for 2023, finner man forslagene som virkelig monner for Groruddalen, mener Lae Solberg:

Beboerparkeringsavgift på null i ytre by. Gratis kjernetid i barnehager for familier med under en million i inntekt. 200 kroner billigere månedskort på kollektivtrafikk. Én gratis fritidsaktivitet i uken for barn i lavinntektsfamilier.

– Vi kommer til å gjøre det enklere for folk økonomisk hvert eneste år hvis vi får tillit til høsten, avlslutter Solberg.