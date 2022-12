27 minutter siden

Et av Norges aller største, og dyreste byggeprosjekter noensinne er i full gang.

22. juli 2011 smalt bomben i Regjeringskvartalet og forvandlet området til det ugjenkjennelige. Siden da har kvartalet ligget mer eller mindre dødt.

Men i januar 2021, ti år etter terrorangrepet, startet gjenoppbyggingen av et nytt distrikt for landets maktelite. Det kan komme til å koste opp mot 49,2 milliarder kroner.

Har du syklet eller gått gjennom Oslo sentrum de siste månedene, spesielt i og omkring Youngstorget, har du sikkert merket det: Byggegjerder. Gravemaskiner. Stengte gater.

Hvor langt har byggingen kommet? Og hva skjer akkurat nå?

Hva er gjort?

Det skal bygges ca. 125.000 kvadratmeter nybygg. Og 37.000 kvadratmeter skal rehabiliteres.

Tre bygg er revet. Y-blokka ble revet i 2020 og 2021 – til noens store fortvilelse, andres lettelse. S-blokken og R4, som ble skadet i terrorangrepet, er også jevnet med jorden.

Et gigantisk og kostbart hull, tidvis skjult av et svært hvitt telt, er gravd opp. Hva som har foregått i denne gropen har vært hemmeligstemplet av sikkerhetshensyn.

Nå rehabiliteres Høyblokken, som også fikk store skader i 2011. To etasjer på toppen er fjernet, og hele bygget har fått realt løft.

Omtrent slik kan det bli seende ut utenfor Høyblokken når området er ferdig. Og slik ser arkitektene for seg at det vil se ut på innsiden, i Høyblokkens vestibyle.

– Nå har vi akkurat fjernet duken på Høyblokken, som noen kanskje har sett. Vi gjør oss ferdige med de utvendige arbeidene i 2022, og fortsetter på innsiden utover i 2023.

Det forteller Pål Weiby, kommunikasjonsleder for Regjeringskvartalet. Aftenposten var tilstede da duken ble fjernet.

Statsministerens nye hjem

To helt nye bygg er også på vei opp. Den oppmerksomme byvandrer har kanskje lagt merke til at et stort bygg er i ferd med å reise seg bak Oslos gamle og ærverdige hovedpolitistasjon.

D-blokken som bygget heter blir ti etasjer høyt.

Omtrent slik skal D-blokken se ut på utsiden når den er ferdig. Og slik ser arkitektene for seg innsiden.

Her skal Statsministerens kontor holde til. Det skal også Utenriksdepartementet, som om få år flytter fra Victoria terrasse i Vika.

– D-blokken reiser seg fort oppover nå, vi nærmer oss faktisk toppen. Og det synes jo godt, sier Weiby.

Like bak, omtrent der Y-blokken sto, er byggearbeidene på den karakteristiske A-blokken i gang. Det blir trolig det mest ikoniske nybygget, med sin trekantform.

Rett ved Y-blokkens gamle plassering, er nye A-blokken i ferd med å ta form. A-blokken får blant annet en kafé som blir åpen for alle.

Her skal Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet flytte inn i byggets 11 etasjer.

I 2025 skal A-blokken, D-blokken og Høyblokken stå klare til innflytning. Weiby forteller at de er i rute.

Derfor er gatene stengt

Ferdes du mye i sentrum til fots eller sykkel rundt kvartalet, har du kanskje irritert deg over stengte gater og kronglete gangveier som stadig forflytter seg.

Hva er det egentlig de driver med? Hvorfor må de grave opp alle gatene?

Jo, det legges ny teknisk infrustruktur til det nye kvartalet. Weiby ber frustrerte fotgjengere og syklister smøre seg med tålmodighet en god stund til. Gatene er ikke ferdige, og flere skal til pers.

Her er planen for arbeid i de ulike gatene:

Akersgata (midtre del) fortsetter og avsluttes til våren/forsommeren

Akersgata (nedre del – mot Grensen) har nylig hatt oppstart

Youngsgate fortsetter og avsluttes til våren/forsommeren

Torggata (mellom Youngstorget og «Ringen») har oppstart på nyåret

Eva Kolstad gate har oppstart til våren/forsommeren

Grubbegata (nedre del mot Grensen) har oppstart til våren/forsommeren

Byggingen av nytt regjeringskvartal fører til mange sperringer og alternative ruter i Oslo sentrum. Dette bildet fra Grubbegata er tatt i november.

Kjøper deler av Møllergata

Også i Møllergata skal det skje ting.

Statsbygg har gjort avtaler om å kjøpe opp store deler av Møllergata. Det gjelder bygårdene som ligger vegg-i-vegg med det nye Regjeringskvartalet, og handler om sikkerhet.

Kjøpene skjer til tross for at det hverken er planlagt departementslokaler eller annen statlig virksomhet der. Om noen år skal byggene pusses opp. Flere leietakere har allerede flyttet ut. Utestedet Justisen hadde siste åpningsdag sist helg.

Når Regjeringskvartalet er ferdig, skal gaten fylles med byliv. Statsbygg planlegger både servering og butikker.

Men hvem som får leie i Møllergata, blir opp til Statsbygg.

– Vi har ingen motforestillinger mot at for eksempel Justisen kan komme tilbake til Møllergata. Men det ligger flere år frem i tid, sier Weiby.