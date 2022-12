Idrettsministeren bekymret over mangel på frivillighet. Men vil ikke lønne trenere.

Likevel mener idrettsministeren det er all grunn til å «trykke på den røde knappen».

– Den norske frivillighetsmodellen er dugnadsbasert. Det skal være billig å delta, det må vi bevare, understreker kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Bildet er tatt under et besøk hos Blå Kors tidligere i år.

Adriane Lilleskare Lunde Journalist

14. des. 2022 08:42 Sist oppdatert nå nettopp

– Barn og unge skal ikke stå utenfor det fellesskapet idretten representerer. Det er noe av det viktigste vi som politikere må sørge for.

Anette Trettebergstuen (Ap) er bekymret etter å ha lest sakene om at frivilligheten står for fall i barneidretten. Idretten skal være for alle, understreker hun. Økonomi skal ikke være en barriere.

