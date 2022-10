T-banen og trikken rammes av strømprisen. Opposisjonen krever garantier mot kraftige kollektivkutt i Oslo.

Uten mer strømstøtte må T-banen og trikken kutte rutetilbudet med 35–50 prosent. Høyre og Venstre vil ha garantier på at kollektivtilbudet opprettholdes.

Høye strømpriser har gitt store ekstrakostnader for trikken og T-banen i Oslo.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Nå nettopp

De høye strømprisene rammer bredt. Siste offer er kollektivtrafikken.

Spesielt T-banen og trikken trekker mye strøm til drift, med små muligheter til å spare.

Ekstrakostnadene kan bli på hele 283 millioner kroner i år, og 494 millioner kroner neste år, ifølge Sporveien.

Regjeringens strømstøtteordning for bedrifter kan trolig dekke skarve 7 millioner kroner av dette.

Store rutekutt uten ekstrapenger

Sporveien har beregnet hva som kan skje med tilbudet om de ikke får ekstra penger.

Eirik Lae Solberg (H) frykter at kollektivtilbudet rykker tilbake til nivået på 90-tallet.

For trikken vil det være snakk om et kutt i tilbudet på mellom 35–40 prosent. For T-banen vil være nødvendig med et kutt på 45–50 prosent for å dekke inn energikostnadene neste år.

De har da tatt utgangspunkt i strømprisene i månedsskiftet august/september. Etter dette har prisene gått noe ned, men det er usikkert hvordan de vil utvikle seg utover vinteren.

Scenarioet får opposisjonen til å reagere kraftig.

– For T-banen betyr det å gå fra 7,5 minutters ruter til halvtimesruter. Det vil være et gigantisk tilbakeslag. En av suksessene til kollektivtransporten i Oslo har vært at de har gått hyppig, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg til Aftenposten, og slår fast:

– Det kan ikke vi som folkevalgte akseptere.

Marit Vea i Venstre frykter at de som er kommet tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien, i stedet vil gå over til bil.

– Da får vi store problemer med forurensing, trengsel og kø, sier hun.

Høyre og Venstre vil derfor invitere med seg de andre partiene i bystyret i Oslo med på å garantere at rutetilbudet blir oppretthold.

Marit Vea mener det er viktig å opprettholde tilbudet selv om strømprisene setter kommunen i en vanskelig situasjon.

Har bedt staten om penger

Ruters eiere, Oslo kommune og Viken fylkeskommune, har fått beskjed om at kollektivselskapene trenger ekstra penger både for å dekke ekstrakostnadene i år, og for å opprettholde tilbudet neste år. De klarer ikke å dekke dette uten hjelp. Totalt ber de om 777 millioner kroner.

Regjeringen har ikke lagt frem en strømstøtteordning for kollektivtrafikken, slik blant annet Oslo og Viken har bedt om arrow-outward-link .

Høyre og Venstre mener Oslo kommune selv da må garantere for at de vil ta kostnaden.

– Det er viktig med en rask avklaring for både innbyggere, og for sporveien som skal planlegge tilbudet neste år, sier Solberg.

– Jobber hardt for å unngå kutt

– Jeg jobber hardt for å unngå kutt i tilbudet, som utrolig mange er avhengig av, særlig alle de som har minst å rutte med. Skal vi løse energikrisen må vi reise mer kollektivt, ikke mindre, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav.

Strømprisen har gått noe ned i det siste.

– Med det nivået på strømprisene vi har nå, skal vi klare å håndtere dette uten å svekke tilbudet. Samtidig vet ingen hvordan strømprisene utvikler seg, sier Stav.

Hun sier det er umulig å komme med garantier og kan ikke svare på hvor store rutekutt en kan risikere.

– Det er krig og energikrise i Europa. I verste fall kan vi få en situasjon hvor kraftselskapene i perioder ikke klarer å levere strøm til byen. Med så stor usikkerhet blir det vanskelig å snakke om garantier eller å forsøke å tallfeste risikoen.

Ifølge Stav forhandler Sporveien og Ruter nå om hvordan ekstraregningen skal fordeles.

– Når de har gjort seg ferdig skal byrådsavdelingen vurdere saken. Det er det for tidlig å gi noen tall på dette stadiet, sier hun.