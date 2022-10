Oslo Frp vurderer å ta medlemskapet fra tidligere fylkesleder

Tone Ims Larssen bekreftet til Aftenposten at hun var redd for at hun kom til å bli ekskludert fra Oslo Frp. Nå brukes dette som argument for å kaste henne ut av partiet.

Tidligere fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen kan miste medlemskapet etter uttalelser i mediene. Her med tidligere partileder Carl I . Hagen på landsmøtet 2018.

14 minutter siden

Frp-veteran Tone Ims Larssen bekreftet tidligere i høst på spørsmål fra Aftenposten at hun var redd for å miste medlemskapet i partiet. Årsaken var en kommentar hun hadde kommet med på Facebook tidligere i sommer.

Nå er denne artikklen en del av et grunnlag for å vurdere å ta medlemskapet fra henne.

Det kommer frem i et brev som Aftenposten kjenner innholdet i.

Her kommer det fram at Oslo Frps arbeidsutvalg vil vurdere to forhold opp mot partiets vedtekter om opphør av medlemskap.

Det ene er saken i Aftenposten 18. august. Det andre er et intervju Larssen gjorde med Nettavisen 30. juni.

Tone Ims Larssen vil ikke kommentere saken, men sier:

– Det virker som noen bevisst lekker informasjon om meg for å skade mitt omdømme.

Beskrev strid og uro

I Nettavisen-intervjuet 30. juni forteller Frp-veteranen at hun ikke ønsker gjenvalg til bystyret. Hun begrunnet det med en angivelig merkbar negativ stemning i bystyregruppen. Hun forteller også om strid og uro i fylkeslaget.

Hun fortalte at hun opplevde at hun ble skjøvet ut av gruppen. Hun hevdet også at det pågikk en rå maktkamp om plassene til neste års kommunevalgliste. Hun uttalte videre at hun mente at noen forsøkte å sverte dagens listetopp Aina Stenersen. Stenersen varslet før sommeren at hun ikke ønsket gjenvalg.

Arbeidsutvalget mener, etter det Aftenposten kjenner til, at hele artikkelen og flere utsagn kan bryte med partiets etiske og organisatoriske retningslinjer.

Fryktet eksklusjon

Saken i Aftenposten ble skrevet i forbindelse med Oslo Frps fylkesstyremøte 18. august i år.

I forkant av møtet opplyste sentrale kilder til Aftenposten at det var satt opp det som ble oppfattet som en eksklusjonssak på sakskartet mot Larssen.

Aftenposten har sett innkallingen til møtet, der det var satt opp en såkalt B-sak.

B-saker er som regel personalsaker. Behandlingen av en slik sak kan munne ut i at et medlem får en advarsel eller i ytterste konsekvens blir fratatt medlemskapet. Det kan også ende med at det ikke gjøres noe vedtak.

Bakgrunnen for saken mot Larssen 18. august skal ha vært en kommentar hun skrev på sin Facebook-vegg i starten av juni. Det uttalte flere kilder til Aftenposten.

I et svar til en kommentar fra sin egen far om at han ikke skjønte hvorfor hun ikke hadde en toppstilling i Frp, skrev Ims Larssen: « I dette partiet må du være venner med de riktige personene for å få fulltidsjobb». Kommentaren ble senere slettet etter at Larssen hadde fått påpakning fra partiet.

Da Aftenposten tok kontakt med Larssen samme dag, bekreftet hun at hun kjente til at det skulle behandles en slik sak mot henne under møtet. Etter møtet fortalte hun at hun hadde blitt ringt opp av fylkessekretær Øystein Andreassen og blitt fortalt at hun fortsatt var medlem.

Fikk advarsel etter Facebook-post

Fylkesleder Andreas Meeg-Bentzen uttalte den gangen at det ikke var riktig at fylkesstyret behandlet en sak om å ekskludere Larssen under møtet.

Det førte til at Aftenposten endret saken fra at fylkesstyret vurderte å ekskludere henne til at Tone Ims Larssen fryktet at hun skulle bli ekskludert.

Etter det Aftenposten kjenner til, mener arbeidsutvalget nå at Tone Ims Larssen villedet avisen i saken.

I Frp i 27 år

Arbeidsutvalget mener de to avisartiklene i Nettavisen og Aftenposten skader partiets omdømme. Dermed kan de rammes av bestemmelsene knyttet til å miste medlemskap.

I vedtektene heter det: «Medlemmer som gjennom sin utmelding eller offentlig handling søker å skade partiet, partiets tillitsvalgte eller folkevalgtes omdømme, anses som aktivt utmeldt».

Fylkesstyret er innkalt til et ekstraordinært møte mandag. Der er det kun satt opp én sak på sakskartet, som Aftenposten har sett. Dette en B-sak, altså er personalsak, men Aftenposten har ikke fått bekreftet at den gjelder Tone Ims Larssen.

Aftenposten har gjentatte ganger de siste dagene forsøkt å få tak i fylkesleder Andreas Meeg-Bentzen uten å få svar. Vi har også kontaktet organisasjonssekretær Øystein Andreassen som sier det er Meeg-Bentzen som må svare i saken.

Larssen har vært med i Frp i 27 år. Hun var fylkesleder i Oslo Frp perioden 2017–2019 og satt to perioder som fast representant i bystyret på starten av 2000-tallet. Hun har de siste tre årene sittet som vararepresentant i bystyret.