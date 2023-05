Frps listetopp Lars Petter Solås fratas medlemskapet i Frp. Partiet «forutsetter» at han trekker seg fra valget.

Frps ordførerkandidat i Oslo sparkes ut av partiet etter nachspiel-skandale. Annenkandidat Magnus Birkelund er klar til å bli ny frontfigur i Oslo dersom partiet ønsker det.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier tilliten til Lars Petter Solås er borte. Her er de to sammen under hyggeligere omstendigheter i september i fjor.

14.05.2023 23:25 Oppdatert 14.05.2023 23:51

Solås fratas sitt medlemskap etter det partiet beskriver som «uønsket adferd» på et nachspiel under partiets landsmøte for to uker siden.

Det opplyser Frp i en pressemelding søndag kveld.

– Saken har vist at tilliten til Solås er borte gjennom adferd vi har nulltoleranse for, sier partileder Sylvi Listhaug i meldingen.

Bakgrunnen var anklager om at han oppførte seg truende og voldelig mot tre journalister fra Dagbladet og Nettavisen.

Partiet har den siste uken hatt en rekke samtaler og gjennomført undersøkelser for å kartlegge hva som har skjedd under nachspielet.

Assisterende generalsekretær Helge Fossum skriver i meldingen at det har vært «stor variasjon i hva som er formidlet», men at bilde samlet sett gjør at partiet mener Solås har hatt en uønsket adferd.

Det finnes også andre tilfeller som har bidratt til å opplyse grunnlaget for sentralstyrets vedtak, skriver han.

Listhaug sier det skal være trygt å være blant personer fra Frp i alle sammenhenger, både for journalister og alle andre.

Må trekke seg for å bli medlem igjen

Listhaug oppfordrer samtidig Solås til å «vurdere om det er riktig for han å søke fritak» som Frps førstekandidat til bystyret i Oslo.

Partiet kan ikke fjernet ham fra bystyrelisten til høstens valg hvis han selv ikke vil det.

Solås har ikke svart på Aftenpostens henvendelser i saken søndag kveld. Han er for tiden sykmeldt.

Sentralstyret skriver at de ser positivt på at Solås har beklaget og ønsker å søke helsehjelp.

«Det forutsettes at prosessen Solås er i gang med også innebærer at Solås søker om fritak fra sitt kandidatur som kandidat til valglister i Oslo bystyre og bydelsutvalg for å ha fokus på egen helse», heter det i vedtaket.

I vedtaket fra sentralstyret heter at dersom Solås ber om fritak, så kan han melde seg inn i partiet igjen om ett år igjen.

Magnus Birkelund står på annenplass på Frps bystyreliste. Han er klar til å fronte Oslo-partiet etter Solås dersom partiet ønsker det.

Birkelund klar til å overta

Vedtaket er i tråd med Oslo Frp sitt ønske, opplyser partiet.

Hva som nå skjer med Oslo Frps bystyreliste er ikke avklart. Det er to muligheter:

Solås trekker seg ikke og vil fortsatt stå på topp på listen selv om han ikke lenger er med i partiet. Blir han valgt inn, kan han velge å opprette en enmannsgruppe eller søke overgang til et annet parti etter valget.

Solås trekker seg. Da må enten hele listen rykkes ett hakk opp, eller det må settes inn en helt ny person på førsteplassen. Ifølge valgloven er det ikke lov å rokere på listeforslaget.

– Som parti har vi mange gode kandidater og god politikk også i Oslo. Vi vil samarbeid med Oslo Frp om den omstillingen de nå står ovenfor, skriver assisterende generalsekretær Helge Fossum.

Magnus Birkelund (36) fra Frogner står i dag på annenplassen på listen. I en SMS til Aftenposten skriver han at han er beredt på å overta førsteplassen dersom partiet ønsker det.

«Dette er en veldig trist sak for alle de berørte, deriblant for Lars Petter Solås som er en dyktig politiker, og som har gjort veldig mye bra. Nå som situasjonen er blitt som den er blitt så er jeg klar for å gjøre mitt for at Oslo Frp får et best mulig valgresultat, og for at vi får et skifte i byen. Jeg er motivert til å gjøre denne jobben, og om Oslo Frp ønsker det er jeg beredt til å lede laget med mange dyktige kandidater», skriver Birkelund.

Birkelund er i dag bransjedirektør for servicehandel i hovedorganisasjonen Virke. Han jobbet tidligere som rådgiver for Frps finansfraksjon på Stortinget i flere år. Før det jobbet han i Nordea i nær ti år.

Solås siste frist til å trekke seg er 25. mai. Da skal valgstyret i Oslo holde sitt siste møte før listene må være ferdig.