I dag ble Oslos «regnbuegate» bilfri

Etter terrorangrepet i fjor ble gaten malt i regnbuens farger, men fargene falmet raskt. Søndag ble Rosenkrantz’ gate malt igjen og stengt for trafikk, til jubel fra London Pub.

Rauand Ismail (MDG), Sirin Stav (MDG) og daglig leder ved London Pub, Desta Selassie er glade for at regnbuefargene i Rosenkrantz’ gate friskes opp.

14.05.2023 18:11

Etter terrorangrepet natt til 25. juni i fjor utenfor London Pub i Oslo, mottok Oslo kommune mange forslag til hvordan byen kunne vise støtte til det skeive miljøet.

I september ble ett av forslagene gjennomført, da Rosenkrantz’ gate ble malt i regnbuens farger. Regnbueflagget er et symbol for skeive over hele verden og symboliserer mangfold og fellesskap.

Fargene begynte derimot raskt å falme. Biltrafikken førte til slitasje og dekkmerker.

Søndag ble gaten stengt for biler, og det ble kunngjort at London Pub skal få etablere uteservering.

Søndag ble Rosenkrantz’ gate «malt» ved at farget plast brennes inn i asfalten med propangass.

Vil tenke på det som «kjærlighetsgaten»

– Vi visste ikke at det skulle males i dag, så vi ble veldig glade. Det er mange som har ventet på det.

Det sier daglig leder ved London Pub, Desta Selassie, til Aftenposten.

– Vi i miljøet vil ikke tenke på det som skjedde. Vi vil endre det forferdelige som skjedde til kjærlighet.

Derfor betyr uteserveringen og gatemalingen så mye, forteller Selassie. Han sier at folk heller vil tenke på gaten som «kjærlighetsgaten» enn å tenke på det som åstedet for et terrorangrep.

Selassie sier at en malt gate og en hyggelig uteservering har mye å si for det skeive miljøet.

– Det er symbolsk viktig når vi nå skal markere at det er ett år siden det grusomme angrepet.

I dag er uteserveringen på London Pub begrenset til en smal stripe langs veggen. Men nå som gaten er stengt for trafikk, åpnes det for en betydelig utvidelse av uteområdet.

Byrådet i Oslo har nemlig bedt Bymiljøetaten om å legge til rette for en mye større uteservering utenfor den historiske puben, ved å ha uteservering i området som i dag brukes til varelevering.

Uteserveringen vil bli rundt 25 kvadratmeter stor og kan åpne så snart skjenkebevillingen er på plass.

Slår ring rundt det skeive miljøet

Byråd Sirin Stav (MDG) sier at dette er noe de har jobbet med siden i høst.

– Etter det forferdelige angrepet ville vi slå ring rundt det skeive miljøet, blant annet ved å male gaten i regnbuens farger. Dette var et angrep på hele Oslo. Samtidig har vi besluttet at vi vil stenge gaten for gjennomkjøring, med plass til liv og røre i gaten og legge til rette for uteservering.

Stav sier hun har opplevd at det har vært et sterkt ønske om dette fra flere hold.

– Det var et ønske om å gjøre om gaten til en gågate, men gaten hadde ulike funksjoner, sier hun.

Ordførerkandidat for MDG, Rauand Ismail, sier at det å stenge trafikken har en betydning utover en større uteservering.

– Det bidrar til å skape fysisk trygge byrom for skeive, og særlig skeive minoriteter, der man kan være trygg, sier han.

Stav peker på at de har fått tilbakemeldinger om at enkelte har opplevd det som utrygt med trafikk og taxier i gaten.

– Vi vet jo at mange skeive fortsatt er redde etter det som skjedde. Det er veldig viktig at vi får en skikkelig markering og at folk opplever at det er trygt å være skeiv i Oslo.

– Noen snakker om at symbolpolitikk ikke er viktig. Men i dette tilfellet er det et veldig viktig symbol at vi allei fellesskap, virkelig slår ring om det skeive miljøet, avslutter byråden.