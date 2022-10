Oslo-etat dro på luksushotell med ledelseskonsulent. Det kostet dem over 112.000 kroner.

Oslos egen kursetat ble ikke kontaktet om oppdraget. Velferdsetatens direktør sier hun skulle ønske hun kjente til samlingen på forhånd.

12 ansatte i Velferdsetaten tilbrakte to netter på Tjøme-hotellet Engø gård i november i fjor.

Nå nettopp

I november i fjor tilbrakte 12 ansatte i Velferdsetaten to netter på det fasjonable hotellet Engø gård på Tjøme.

Regningen kom på 118.000 kroner, inkludert overnatting, mat, drikke og konferansepakker. Det utgjør nesten 10.000 kroner pr. person. På kvitteringen finner vi blant annet vin for nesten 22.000 kroner. Dette har Aftenposten tidligere omtalt.

På listen over deltagere står det også navnet på en 13. person. Personen er ikke ansatt i etaten, men heter Mariann Crantz og er kursholder. Hun var leid inn av etaten.

Under Tjøme-oppholdet holdt hun kurs for de 12 ansatte. Kurset kostet 112.000 kroner, viser fakturaer Aftenposten har fått innsyn i.

Med hotellregningen og konsulentregningen kostet oppholdet på Engø gård Oslo kommune altså 230.000 kroner totalt.

«Styrke andre»

Crantz er psykologspesialist i organisasjonspsykologi og har ifølge egen nettside lang erfaring med utvikling av ledere. Hun ønsker ikke å kommentere denne saken.

Prisen på 112.000 kroner inkluderte forberedelser, gjennomføring og etterarbeid.

Crantz holdt kurs for lederne i to dager, opplyser etatsdirektør Guri Bergo i Velferdsetaten. Kurset ble holdt for avdelingen for rustjenester og tilrettelagte boliger.

Hentet ikke tilbud fra andre

I offentlige anskaffelser over 100.000 kroner er hovedregelen at kommunen skal innhente flere tilbud. Det ble ikke gjort da kursholderen ble innleid av Velferdsetaten.

– Så vidt jeg har forstått, denne gangen, så ble ikke det gjort, sier Bergo.

– Jeg mener at her burde det vært hentet inn tre tilbud, legger hun til.

Etter Aftenpostens saker om etatens pengebruk har Bergo presisert overfor etatens ansatte at de alltid skal innhente flere tilbud – også på anskaffelser under 100.000. Bergo opplyser om at det også vurderes å lage en egen gruppe i etaten som skal ta seg av innkjøp i etaten.

– Jeg kjente ikke til samlingen på forhånd. Det skulle jeg ønske at jeg gjorde. For da hadde jeg hatt meninger både om sted og grenser for pengebruk. Men ifølge avdelingsdirektør så var det en svært nyttig samling for dem, sier Bergo.

Direktør Guri Bergo i Velferdsetaten er kritisk til flere av etatens hotellregninger. – Vi er en offentlig etat, og vi skal være gnitne med midlene vi har til rådighet, sier hun til Aftenposten.

Kontaktet ikke egen utviklingsetat

Utviklings- og kompetanseetaten er Oslo kommunes eget organ, som skal drive med leder- og organisasjonsutvikling av andre virksomheter i kommunen. Der jobber det 350 ansatte.

Etaten skal kunne bistå i omstillingsprosesser. Det kan de gjøre med blant annet kurs og kompetanseutvikling. Men da Velferdsetaten skulle på Engø gård for å kurses og utvikle kompetansen, ble de ikke kontaktet.

– Mariann Crantz har nok et opplegg som de ikke kan tilby på samme måte, sier Bergo.

– På hvilken måte da?

– Ja. Det er ikke godt å si. Hun har tilbudt et skreddersydd opplegg til denne gruppen. Men utover det, om hvorfor de akkurat valgte henne, det kjenner jeg ikke til.

Aftenposten har spurt Utviklings- og kompetanseetaten om de kunne gjennomført dette kurset, og hva det ville ha kostet.

«UKE leverer skreddersydde oppdrag for ledergrupper. Om hvorvidt vi har riktig kompetanse til å gjennomføre akkurat dette oppdraget, og hvor mye det ville ha kostet, måtte blitt avklart i direkte dialog med oppdragsgiver ut fra hvilke behov de har. Å antyde en pris på generell basis klarer vi dessverre ikke», skriver kommunikasjonsrådgiver Svein Jørgen Kjenner Johansen i en e-post.

– Hadde behov for erfaren organisasjonspsykolog

I en e-post forteller Velferdsetatens kommunikasjonssjef Guri Skansen at avdelingen hadde behov for en erfaren organisasjonspsykolog til å bistå i intern prosess etter pandemien.

Hun peker på at mange hadde hatt svært høy belastning over tid. Samtidig hadde flere blitt ansatt i ledergruppen og andre viktige stillinger under pandemien. Det var derfor nødvendig å samle de 12, slik at de kunne jobbe «konsentrert sammen», skriver Skansen.

«Gruppen trenger tid sammen under kyndig veiledning for å evaluere en krevende periode og kalibreres for nye oppgaver», avslutter Skansen.

Nettene på Engø Gård er kun ett av en rekke dyre hotellopphold etaten har påkostet seg de siste årene. Konsulentselskapet Deloitte har tidligere kritisert etaten for dårlig økonomistyring, internt spill og dårlig oppfølging av eget regelverk i en rapport.